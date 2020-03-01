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Какими будут метеоусловия в городах Казахстана первого марта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какими будут метеорологические условия загрязнения воздуха в городах Казахстана первого марта, рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Первого марта в городах Нур-Султан, Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
В Петропавловске, Семее, Талдыкоргане, метеоусловия, по данным синоптиков, будут благоприятными.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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