Какими будут метеоусловия в городах Казахстана первого марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какими будут метеорологические условия загрязнения воздуха в городах Казахстана первого марта, рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Первого марта в городах Нур-Султан, Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В Петропавловске, Семее, Талдыкоргане, метеоусловия, по данным синоптиков, будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).