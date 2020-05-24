Какими будут метеоусловия в городах Казахстана 24 мая
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 24 мая рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
В Алматы и Шымкенте 24 мая ночью ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
В Атырау, Актау, Актобе, Кокшетау, Костанае, Кызылорде, Нур-Султане, Павлодаре, Петропавловске, Семее, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте метеоусловия, по прогнозам синоптиков, будут благоприятными.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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