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    03:00, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какими будут метеоусловия в городах Казахстана 22 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О метеоусловиях в городах республики 22 октября рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ»

    По информации РГП «Казгидромет», 22 октября 2021 года неблагоприятные метеорологические условия не ожидаются.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).



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