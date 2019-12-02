Какими будут метеоусловия в городах Казахстана 2 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеорологические условия 2 декабря ожидаются в пяти городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

2 декабря в городах Караганде, Нур-Султане, Павлодаре, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

В Актобе, Актау, Уральске, Атырау, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Петропавловске, Таразе, Шымкенте метеоусловия, по данным синоптиков, будут благоприятными.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).