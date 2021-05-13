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    05:25, 13 Май 2021 | GMT +6

    Какими будут метеоусловия в городах Казахстана 13 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О метеорологических условиях загрязнения воздуха в городах Казахстана 13 мая рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    По прогнозам синоптиков, 13 мая 2021 года в городах не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


    Теги:
    Казгидромет Экология
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