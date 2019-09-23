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21.09.2019 17:41
Какими будут метеоусловия 23 сентября в городах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неблагоприятные метеоусловия ожидаются ночью 23 сентября в Талдыкоргане. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, благоприятные метеоусловия ожидаются в Актау, Алматы, Атырау, Караганде, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Нур-Султане, Павлодаре, Петропавловске, Таразе, Уральске, Шымкенте.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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