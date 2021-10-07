Каким видом теста можно точно определить  наличие КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каким видом теста можно точно определить наличие коронавирусной инфекции в организме человека? Об этом рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть различные ПЦР-тесты. Некоторые коммерческие компании их ставят. Вопрос в другом, что Всемирная организация здравоохранения для официального подсчета количества и для единого подхода статистики использует проверенные ПЦР-тесты. Поэтому окончательный результат, которые верифицируется – это золотой стандарт ПЦР-теста. Хотя есть применение антигена, ИФА-тестов, они у нас рынке присутствуют другие тесты, зарегистрированы в Казахстане», - пояснил министр.

По его словам, есть несколько таких тестов, зарегистрированных в Казахстане, которые используются и при желании их можно использовать.

«Сейчас в некоторых труднодоступных местах, где нужен экспресс-тест, прорабатывается вопрос использования таких тестов внутри страны. Качество, как производитель заявляет, у некоторых есть больше 90 % эффективности. Но в любом случае окончательный диагноз коронавирусной инфекции признается после ПЦР-теста», - добавил Алексей Цой.