Каким видит Экологический кодекс Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев рассказал, каким он видит новый Экологический кодекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, Экологический кодекс - это принципиально новый документ, комплексный документ, который позволит нам решить экологические проблемы или по крайней мере будет мотивировать как государственные органы, так и загрязнителей», - пояснил Магзум Мирзагалиев журналистам в кулуарах дискуссионной площадки по обсуждению этого документа.

Министр добавил, что Экологический кодекс базируется на основных принципах ОЭСР, которые гласят о том, что загрязнитель платит и очищает.

«Сегодня мы проводим обсуждение этого документа, он достаточно динамичный, и ,естественно, подвергается определенным изменениям с учетом мнения общественности – как «зеленых», так и промышленных организаций. Экологический кодекс должен быть сбалансирован, должен отражать и нашу экономику, ну и должен приводить нас к значимым изменениям в части экологии. Мы ожидаем, что документ будет завершен буквально в ближайшие дни. Будем направлять его на согласование всем заинтересованным организациям, госорганам, для того чтобы в декабре зайти с документом в Парламент и начать его обсуждение уже там», - резюмировал Магзум Мирзагалиев.