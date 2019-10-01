Каким видит Экологический кодекс Магзум Мирзагалиев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев рассказал, каким он видит новый Экологический кодекс, передает корреспондент МИА «Казинформ».
За внедрение «зеленых» технологий компании будут освобождены от платы за эмиссию – Магзум Мирзагалиев
«Во-первых, Экологический кодекс - это принципиально новый документ, комплексный документ, который позволит нам решить экологические проблемы или по крайней мере будет мотивировать как государственные органы, так и загрязнителей», - пояснил Магзум Мирзагалиев журналистам в кулуарах дискуссионной площадки по обсуждению этого документа.
Министр добавил, что Экологический кодекс базируется на основных принципах ОЭСР, которые гласят о том, что загрязнитель платит и очищает.
«Сегодня мы проводим обсуждение этого документа, он достаточно динамичный, и ,естественно, подвергается определенным изменениям с учетом мнения общественности – как «зеленых», так и промышленных организаций. Экологический кодекс должен быть сбалансирован, должен отражать и нашу экономику, ну и должен приводить нас к значимым изменениям в части экологии. Мы ожидаем, что документ будет завершен буквально в ближайшие дни. Будем направлять его на согласование всем заинтересованным организациям, госорганам, для того чтобы в декабре зайти с документом в Парламент и начать его обсуждение уже там», - резюмировал Магзум Мирзагалиев.
- За внедрение «зеленых» технологий компании будут освобождены от платы за эмиссию – Магзум Мирзагалиев
- При внедрении 5G будут учитываться вопросы влияния на здоровье людей — министр
- Аскар Жумагалиев: Переход на сети 5G не повлечет повышения тарифов на Интернет
- Столичный питомник для бродячих животных передадут в доверительное управление
- Аскар Мамин встретился с главами дипмиссий стран ЕС
- Государство всегда осознает ответственность перед старшим поколением – Биржан Нурымбетов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана