Каким тиражом издали 10-томник произведений Жамбыла Жабаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Изданное в честь 175-летия Жамбыла Жабаева 10-томное издание будет распространено в количестве 30 тысяч экземпляров. Об этом сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Юбилей великого поэта в этом году реализуется по общереспубликанскому плану. Министерством в течение года проводятся литературные вечера, тематические экскурсии, книжные выставки, круглые столы, айтысы акынов и другие мероприятия, направленные на пропаганду творчества поэта. Ведется серьезная работа и в направлении популяризации личности Жамбыла Жабаева за рубежом. В мае этого года в Беларуси и Азербайджане состоялся показ художественного фильма «Жамбыл». В июне в Канаде был показан документальный фильм «Жамбыл тойы – жыр тойы». Кроме того, в связи с объявлением года Жамбыла Жабаева в Республике Казахстан состоялся международный казахско-кыргызский айтыс, в котором из 8 акынов, представлявших страну, Айбек Калиев получил Гран-при», - сказала Актоты Раимкулова на презентации многотомника.

По ее словам, не так давно в Турции были переведены на турецкий язык стихи Жамбыла Жабаева – данное мероприятие организовано международной организацией ТЮРКСОЙ.

«В направлении научного исследования творчества поэта был организован Научно-практический круглый стол «Жыр алыбы» и «творчество акына Жамбыла Жабаева в зеркале истории», издан сборник статей «новый взгляд на творчество Жамбыла». Среди этих мероприятий следует отметить, что в рамках общереспубликанского плана мероприятий по госзаказу выпущено 10 томов, посвященных творчеству и жизненному пути Жамбыла Жабаева. Этот сборник, который сегодня был представлен широкому кругу читателей, будет издан в количестве 30 тысяч экземпляров», -заключила министр.

Напомним, в Нур-Султане презентовано 10-томное издание, посвященное 175-летию Жамбыла Жабаева.