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Каким странам предоставляет образовательные гранты Казахстан

5 Марта 2020 13:31
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Каким странам предоставляет образовательные гранты Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан объявил стипендиальную программу для граждан Азербайджана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно соглашению между Министерством образования и науки РК и Азербайджана, подписанным 3 апреля 2017 года, предоставляется 5 грантов на бакалавриат и 5 грантов в магистратуру. То есть страны друг-другу выделяют по 10 грантов», - сообщили в пресс-службе МОН РК.

Ранее азербайджанское информационное агентство trend сообщило, что Министерство науки и образования Казахстана объявляет стипендиальную программу по бакалавриату и магистратуре для граждан Азербайджана на 2020-2021 учебный год. Преподавание будет идти на казахском, русском и английском языках.

В МОН отметили, что такие соглашения есть ещё с 12 странами, в числе которых Китай, Венгрия, Кыргызстан, Беларусь и т.д.

Двусторонние гранты предусматривают выделение одинакового количество грантов обеими сторонами.

«Ещё есть два односторонних гранта. Франция в рамках программы «Абай-Верн» предоставляет нам 100 грантов (90 - магистратура, 10 - докторонтура). И Казахстан предоставляет 30 грантов гражданам Афганистана», - добавили в ведомстве.


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Ключевые слова: Образование, Азербайджан,
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Автор:

Серик Сабеков

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