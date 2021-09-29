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    20:50, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Каким столичным учреждениям присвоили имена известных личностей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряду столичных учреждений образования и культуры присвоили имена известных казахских личностей, видных общественных и политических деятелей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    По информации Управления по развитию языков и архивного дела Нур-Султана, имя общественного и политического деятеля Назира Торекулова присвоено столичной школе-лицею № 35. Именем Мустафы Шокая названа школа-гимназия № 51, народного героя страны, полковника Бауыржана Момышулы – школа-лицей №53.

    Школе-лицею № 54 присвоено имя Акселеу Сейдимбека, средней школе № 61 - Каныша Сатпаева, гимназии № 67 - Ильяса Есенберлина, школе-гимназии № 74 - Мукагали Макатаева, школе-гимназии № 78 - Смагула Садуакасулы, школе-гимназии № 86 - Мухтара Ауэзова, гимназии № 9 - Кайыма Мухамедханова, государственной академической филармонии столицы - Еркегали Рахмадиева.

    Имена известных исторических личностей присвоены в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2021 года № 669 «О присвоении наименований и переименовании некоторых организаций образования и культуры города Нур-Султана».

    Кроме того, театр «Nomad City Hall» официально переименован в «Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова».


    Теги:
    Культура Образование Астана Общество
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