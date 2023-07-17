Каким специалистам работодатели готовы платить больше всего в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В июне количество резюме от работников без квалифиции сократилось на 39%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В июне на Электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено 89,9 тыс. вакансий и 54,5 тыс. резюме. По сравнению с маем количество вакансий сократилось на 5,3%, а резюме – на 26,7%.

Снижение активности работодателей и соискателей наблюдалось в отношении всех групп квалификаций, особенно заметно затронув неквалифицированную рабочую силу.

Так, спрос на неквалифицированных работников в июне сократился на 10%, с 26,5 тыс. до 23,9 тыс. вакансий, а предложение – на 39%, с 28 тыс. до 17 тыс. резюме. Предложение со стороны среднеквалифицированных работников снизилось почти на треть, составив по итогам месяца 14,7 тыс. резюме, тогда как активность среди соискателей с высокой квалификацией уменьшилась на 11%, с 25,7 тыс. до 22,8 тыс. резюме.

Общее снижение спроса по республике заметнее всего затронуло Туркестанскую (-3,4 тыс. вакансий), Жамбылскую (-1 тыс. вакансий) и Атыраускую (-850 вакансий) области. При этом, не смотря на общий тренд снижения, ряд регионов в июне продемонстрировал увеличение потребности в кадрах: область Жетысу (+1,1 тыс. вакансий), Алматинская (+416) и Восточно-Казахстанская (+479) области. На востоке же наблюдался дефицит среди квалифицированных кадров: специалистов контакт-центров (вакансий на 113 ед. больше, чем резюме), слесарей-ремонтиков (на 91 ед.) и электрогазосварщиков (на 80 ед.).

С другой стороны, существенное снижение активности соискателей привело к дефициту кадров во многих регионах. Так, в Карагандинской области количество вакансий превысило количество резюме на 6,4 тыс., в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях – на 3,9 тыс. Наибольший дефицит в этих трех преимущественно промышленных регионах суммарно наблюдался по кадрам средней квалификации (8,7 тыс. вакансий при 2 тыс. резюме).

В июне на ЭБТ, помимо стабильного спроса на неквалифицированных работников, высокая потребность наблюдалась в отношении операторов контакт-центров (1,9 тыс. вакансий), охранников (1,7 тыс. вакансий) и воспитателей (1,6 тыс. вакансий). В то же время данные профессии не пользуются популярностью у соискателей. Так, от операторов контакт-центров было размещено всего 17 резюме, от охранников – 588 резюме, от воспитателей – 770 резюме.

В разрезе возрастных групп наибольшую активность проявляли соискатели в возрасте 26-30 лет, разместившие 16% (8,5 тыс.) от общего количества резюме. Доля соискателей предпенсионного возраста составила 7,7% (4,2 тыс. резюме). Меньше всего резюме приходится на соискателей в возрасте 15-20 лет – 7% (3,5 тыс.) от общего количества резюме. Так, с началом летнего сезона больше всего намеревалась работать молодежь в возрасте до 20 лет в Карагандинской (14%), Восточно-Казахстанской (11%) и Актюбинской (10%) областях.

По итогам июня наиболее высокий размер заработной платы работодатели готовы были предложить руководителям по испытаниям и режимной наладке оборудования (в среднем от 700 тыс. тенге), IT-дизайнерам (от 566 тыс. тенге) и инспекторам строительно-монтажных работ (от 550 тыс. тенге). В то же время среди соискателей на высокую заработную плату претендовали начальники отделов в сфере торговли (от 1,9 млн тенге), кредитные инспекторы и генеральные директоры (от 1,4 млн тенге).

Таким образом, в сравнении с предыдущими месяцами в июне активность поиска и найма стала убывать по причине сезонных колебаний спроса и предложения. В том числе фактором влияния на рынок труда стало снижение предложения со стороны неквалифицированных работников, вероятно, успешно завершивших процесс трудоустройства по причине высокого спроса на неквалифицированную рабочую силу в период летне-полевых и ремонтных работ.