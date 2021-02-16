РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:28, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Каким специальностям обучают в колледжах столицы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие колледжи имеются в столице, и по каким специальностям они обучают, сообщили в пресс-службе столичного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Образовательные услуги системы технического и профессионального образования (ТиПО) предоставляют 34 колледжа, из них 9 государственных и 25 частных», - сообщили в акимате, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    В частности, в столице функционируют следующие колледжи:

    - ГККП «Строительно-технический колледж»

    - ГККП «Колледж общественного питания и сервиса»

    - ГККП «Технологический колледж»

    - ГККП «Технический колледж»

    - КГУ «Профессионально-технический колледж»

    - ГКП на ПХВ «Колледж сервиса и туризма»

    -ГКП на ПХВ «Высший колледж транспорта и коммуникаций»

    - ГКП на ПХВ «Высший колледж ASTANA POLYTECHNIC»

    - ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж».

    «В них обучаются 26 492 студента, в том числе по государственному образовательному заказу 14 085 человек (53,3%)», - уточнили в пресс-службе.

    Подготовка ведется по 77 специальностям и 122 квалификациям по следующим направлениям: сервис и обслуживание – 20,4%, образование – 11,5%, медицина – 14,5%, строительство, коммунальное хозяйство, техника – 9,3%, энергетика и транспорт – 9,1%, производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) – 12,6%, связь, телекоммуникации и информационные технологии – 13,8%, экономика и право – 8,8%.



    Теги:
    Образование Астана Акимат Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:37
    Низкий уровень культуры вождения и дисциплины на дорогах отметил Алихан Смаилов
    Сегодня, 11:35
    Алихан Смаилов: Ненадлежащая дорожная инфраструктура — одна из причин аварийности
    Сегодня, 11:35
    Упорядочить деятельности частных такси поручил Премьер-министр РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!