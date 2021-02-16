Каким специальностям обучают в колледжах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие колледжи имеются в столице, и по каким специальностям они обучают, сообщили в пресс-службе столичного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Образовательные услуги системы технического и профессионального образования (ТиПО) предоставляют 34 колледжа, из них 9 государственных и 25 частных», - сообщили в акимате, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

В частности, в столице функционируют следующие колледжи:

- ГККП «Строительно-технический колледж»

- ГККП «Колледж общественного питания и сервиса»

- ГККП «Технологический колледж»

- ГККП «Технический колледж»

- КГУ «Профессионально-технический колледж»

- ГКП на ПХВ «Колледж сервиса и туризма»

-ГКП на ПХВ «Высший колледж транспорта и коммуникаций»

- ГКП на ПХВ «Высший колледж ASTANA POLYTECHNIC»

- ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж».

«В них обучаются 26 492 студента, в том числе по государственному образовательному заказу 14 085 человек (53,3%)», - уточнили в пресс-службе.

Подготовка ведется по 77 специальностям и 122 квалификациям по следующим направлениям: сервис и обслуживание – 20,4%, образование – 11,5%, медицина – 14,5%, строительство, коммунальное хозяйство, техника – 9,3%, энергетика и транспорт – 9,1%, производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) – 12,6%, связь, телекоммуникации и информационные технологии – 13,8%, экономика и право – 8,8%.



