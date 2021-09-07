Каким составом сборная Казахстана по боксу поедет на чемпионат мира-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов сообщил принцип выбора состава на чемпионат мира-2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Наставник принял решение на предстоящем мировом первенстве выставить от Казахстана молодых спортсменов. Отмечается, что таким образом тренерский штаб хочет посмотреть на имеющийся резерв.

Напомним, накануне Кайрат Сатжанов официально был назначен новым главным тренером казахстанской сборной. Ранее он работал с юношеской и молодежной командами страны.

Чемпионат мира по боксу 2021 года пройдет в Белграде (Сербия) с 26 октября по 6 ноября.



