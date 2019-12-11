Каким службам такси разрешат ездить по автобусной полосе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ездить по выделенным полосам для общественного транспорта в Алматы смогут лишь такси, включенные в реестр официальных таксопарков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с многочисленными публикациями в СМИ информации о передвижении такси на автобусных полосах города Алматы, разъясняем следующее. Ранее, до публикации информации, управлением городской мобильности акимата города были проведены совещания с участием представителей органов полиции, административной полиции, местной полицейской службы, информационно-диспетчерских служб такси и таксопарков, где разъяснены им порядок, механизм и сроки допуска их транспортных средств на выделенную полосу», - сообщил заместитель руководителя управления городской мобильности Канат Байгоныров.

Акимат формирует реестр официальных таксопарков, перечень которых будет ежеквартально обновляться, и направляться в органы полиции для включения (или исключения) их транспортных средств, в базу камер (фото-фиксации) АИС БДД, «Сергек», «Жолак».

Поэтому, пользоваться выделенными полосами могут только таксопарки, работающие официально и соблюдающие требования законодательных актов РК и включенные в реестр акимата.

В указанный реестр таксопарков будут включены таксопарки, соответствующие следующим требованиям:

наличие уведомления о начале деятельности в качестве перевозчика такси (уведомление направляется через официальный сайт Е-лицензирование);

использование автомобилей, имеющих единую цветовую гамму (белый, черный или другой цвет, единый для всех транспортных средств конкретного перевозчика такси); использование автомобилей, имеющие отличительные обозначения.

Наличие пояса, нанесенного по всей длине боковых сторон легкового автомобиля на одном уровне, состоящего из черных и (или) желтых квадратов, расположенных в шахматном порядке, высотой не менее 10 и не более 14 сантиметров. Наличие опознавательного знака, расположенного на крыше, с надписью «Т» или «Такси», которое подсвечивается в темное время суток. Транспортные средства таксопарков должны быть оборудованы таксометрами и контрольно-кассовыми машинами. Наличие страховки гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами. В салоне автомобиля в поле зрения пассажиров должны быть установлены сервисная справка управления городской мобильности Алматы (для жалоб) и визитная карточка водителя с фотографией, с указанием ФИО и наименования перевозчика такси, его фактический адрес и контакты.

Предоставление перевозчиками такси (или информационно-диспетчерской службой такси) отчета по утвержденной форме (утверждены 4 формы отчета: отчет о таксопарке; отчет о транспортных средствах таксопарка; отчет о водителях; отчет о пассажиропотоке в управление городской мобильности на ежеквартальной основе не позднее 10 числа следующего за отчетным периодом

Таксопарки, включенные в реестр управления, которые по истечении определенного времени (через месяц или полгода), не соблюдают требования законодательств Республики Казахстан, будут исключены из реестра официальных таксопарков.

Напомним, вчера стало известно, что такси разрешат движение по автобусной полосе в Алматы.