Каким селам будет отдан приоритет в вопросе обеспечения питьевой водой сообщил Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каким селам Казахстана будет уделено приоритетное внимание в вопросе обеспечения питьевой водой, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения уровня обеспеченности водой, отстающим регионам с низкими показателями, выделяются средства на приоритетной основе. Также, приоритет отдается селам, включенным в спецпроект «Ауыл – Ел бесігі» и проектам, включенным в комплексные планы развития регионов», - пояснил Бейбут Атамкулов.

Было отмечено, что в стране всего 6 316 сел. Из них 3 991 село обеспечено централизованным водоснабжением. В 403 селах установлены комплексные блок-модули.

Ранее министр сообщил, какой процент населения Казахстана обеспечен чистой питьевой водой.

«Согласно поручению Главы Государства до 2025 года мы должны обеспечить 100% доступ населения к качественной питьевой воде. Эта задача будет реализована в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», - сказал Бейбут Атамкулов.

Глава МИИР добавил, что по итогам 2020 года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 94,1%, в том числе: в селах - 90,1 %, в городах - 97,5%.