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    11:38, 18 Май 2021 | GMT +6

    Каким ремонтом охватят станции Единой электроэнергетической системы РК в этом году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какими ремонтными работами будут охвачены станции Единой электроэнергетической системы в этом году, рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с утвержденным системным оператором графиком ремонтов основного оборудования электрических станций Единой электроэнергетической системы в текущем году запланирован ремонт 8 энергоблоков, 48 котлов, 49 турбин. На разных стадиях ремонтные работы ведутся на 4-х энергоблоках, 13-ти турбинах и 15-ти котлах. Ремонтные работы завершены на 4-х котлах», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

    Министр добавил, что на электрических сетях в 2021 году запланированы капитальные ремонты линий электропередачи общей протяженностью 20 458 км, 441 – подстанций, 4 315 – распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

    «По итогам прохождения отопительного сезона 2020 – 2021 гг. считаем необходимым: выполнить все ремонтные работы на электростанциях, электрических сетях; обеспечить снижение задолженности перед поставщиками топлива; принять меры по снижению дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг перед поставщиками; выполнить все мероприятия по подготовке объектов образования, здравоохранения, жизнеобеспечения, социальных и культурных объектов населенных пунктов; принять дополнительные меры по устранению недостатков, выявленных в ходе отопительного сезона», - заключил Нурлан Ногаев.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Энергетика
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