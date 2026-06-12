Приоритетные профессии в Казахстане: на кого делает ставку государство

По данным Министерства науки и высшего образования, количество государственных грантов, выделяемых высшим учебным заведениям, определяется на основе прогноза потребности в кадрах, который разрабатывает Министерство труда и социальной защиты населения, передает Kazinform.

В ходе подготовки этого прогноза учитываются особенности социально-экономического развития регионов, спрос на трудовые ресурсы в отраслях экономики, показатели государственных программ и предложения работодателей.

В соответствии с данными Миннауки и высшего образования, в следующие пять лет экономике страны потребуются 883 295 специалистов. Из них 529 977, или 60% приходится на инженерные кадры. Потребность в педагогах составит около 185 491 человек, или 21%. Остальные 19% — это специалисты сферы обслуживания, гуманитарных наук, бизнеса и искусства.

В связи с этим, большая часть государственных грантов выделена на подготовку инженеров и специалистов сельского хозяйства. Вместе с тем, педагогические специальности остаются среди приоритетных направлений.

— Выделение грантов, а также системная подготовка кадров формируются в соответствии с потребностями экономики страны, — говорится в ответе министерства.

Главная цель государственной политики — обеспечение кадрами отраслей, в которых заметен дефицит специалистов.

Соответствует ли выбор молодежи спросу на рынке труда

Можно заметить, что всегда есть расхождения между официальными прогнозами и выбором молодежи. Например, результаты проведенных в последние годы конкурсов показывают, что среди абитуриентов популярны такие специальности, как стоматология, международные отношения и дипломатия, право, психология, переводческое дело, мода и дизайн.

Вместе с тем, сохраняется на высоком уровне интерес к педагогическим специальностям. Эксперты связывают это с мерами государственной поддержки, направленными на повышение социального статуса учителей. Например, в последние годы выросла зарплата педагогов, повышена стипендия студентов и усилены механизмы трудоустройства.

Это подтверждает и доцент кафедры социологии Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, PhD Нурлан Байгабылов.

Фото: из личного архива

— Сейчас спрос на рынке труда направлен на сферы обслуживания, промышленности и образования. Также, как говорят социологи, особенно в связи с усложнением социально-психологических проблем, высок спрос на педагогов-психологов, — сказал ученый.

Эксперт отметил и рост интереса среди молодежи к цифровым направлениям.

— На рынке есть большой интерес к таким новым и «модным» специальностям, как мобилограф, таргетолог. IT и международный бизнес среди молодежи воспринимается, как идеал для достижения карьерного успеха, — говорит Нурлан Байгабылов.

Все же, эта тенденция не полностью охватывает общую структуру спроса на рынке труда. С одной стороны, молодежь больше тянется к цифровым профессиям, с другой стороны — на низком уровне остается интерес к ряду технических специальностей, важных для экономики. Например, не популярны среди молодежи такие отрасли, как рыбное хозяйство, животноводство, механика и металлообработка, транспортное строительство, производство одежды и обуви.

Из этого можно сделать вывод, что профессиональный выбор молодежи, в основном, основывается не на долгосрочных потребностях рынка, а на общественном представлении о престижности, популярности или доходности профессии.

Как искусственный интеллект меняет рынок труда

В последние два-три года одна из наиболее обсуждаемых тем, касающихся рынка труда — искусственный интеллект. Ранее сообщение Министерства труда и социальной защиты населения о том, что массовое внедрение искусственного интеллекта в Казахстане может привести к сокращению 300-400 тысяч рабочих мест, усилила беспокойство за будущее рынка труда.

Коллаж: Kazinform

Тем не менее, эксперты призывают с осторожностью относиться к таким прогнозам. Например, по мнению Нурлана Байгабылова, искусственный интеллект не приводит к радикальным изменениям в структуре рынка труда.

— Хотя искусственный интеллект не меняет эту структуру радикально, он трансформирует содержание специальностей. Например, заметна быстрая адаптация молодежи к таким новым цифровым специальностям, как мобилограф, таргетолог. В дальнейшем ИИ станет не заменой человеку, а его «партнером», ускорит творческую и аналитическую работу, — говорит социолог.

Главные изменения на рынке труда заключаются не в исчезновении отдельных профессий, а изменении методов работы в этих профессиях.

Адаптируются ли вузы к новой ситуации

В настоящее время изменения на рынке труда оказывают влияние и на систему высшего образования. В марте 2025 года были внесены изменения в государственные стандарты высшего образования, было предусмотрено введение курсов по искусственному интеллекту во все образовательные программы.

Сейчас вузы пересматривают образовательные программы, вводят темы ИИ в качестве отдельного предмета или в состав основных предметов.

На сегодняшний день более 30 вузов страны разработали 42 образовательные программы по направлению искусственного интеллекта.

— Среди них есть такие программы, как «ИИ и анализ данных», «ИИ в медицине», «Прикладной искусственный интеллект», «Инжиниринг и искусственный интеллект», «Технологии цифрового бизнеса и искусственного интеллекта», «Смарт-технологии в автомобилестроении и искусственный интеллект», «Искусственный интеллект в горно-рудно-металлургическом производстве». Освоившие эти программы выпускники будут обладать разносторонними навыками в сфере ИИ, в том числе: программирование в Python; использование библиотек и фреймворков для машинного чтения; анализ и визуализация данных; работа с большими данными и базами данных; интеграция решений, основанных на ИИ, в бизнес-процессы; разработка и внедрение нейронных сетей; автоматизация процессов с использованием ИИ, — говорится в ответе министерства.

Нурлан Байгабылов также отметил, что вузы стараются адаптироваться к изменениям на рынке труда.

Фото: rally36.ru

— Вузы Казахстана, в частности Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, при обновлении образовательных программ основываются на государственной программе «Цифровой Казахстан» и Концепции развития науки и высшего образования на 2023–2029 годы. Профессорско-преподавательский состав интегрирует в учебный процесс элективные курсы, такие как практикум по арт-терапии, а также инновационные, включая ИИ. Ученые ЕНУ имеют возможность, в рамках своих исследовательских работ, внедрять новые курсы для обучающихся, в соответствии с запросами общества, — сказал преподаватель.

Есть дистанция между образованием и рынком труда

Эксперты утверждают, что еще нельзя говорить о полном решении проблемы соответствия между рынком труда и системой высшего образования.

— По результатам социологических исследований, мнению экспертов и респондентов, большинство молодых людей, получивших высшее образование, не могут найти работу по специальности. Это говорит о том, что все еще есть дистанция между потребностями рынка и образованием, — говорит социолог Нурлан Байгабылов.

По его словам, государство рассматривает новые методы для решения этой проблемы. Один из них — проекты и программы, направленные на адаптацию молодежи к реальным потребностям рынка.

Изменились требования к будущим специалистам

Происходящие изменения на рынке труда не могут не оказать влияния на выбор специальности абитуриентами. По мнению Нурлана Байгабылова, главная цель для сегодняшнего абитуриента — не только получение диплома.

— Сегодняшний абитуриент должен поставить перед собой целью не только получение диплома, но и формирование своей «профессиональной позиции». В современных условиях возрастает значение навыков коммуникации, эмпатии, способности решать проблемы. Вместе с тем, важным фактором становится цифровая грамотность и умение пользоваться инструментами искусственного интеллекта. Поскольку технологии меняются быстро, молодежь должна быть готовой к непрерывному обучению и приспособлению к новым условиям, — говорит эксперт.

Подытоживая, можно сказать, что, если грантовая политика в Казахстане учитывает долгосрочные потребности рынка труда, то выбор абитуриентов, в основном, направлен на престиж в обществе и личный интерес. Хотя между этими двумя направлениями сохраняется определенная дистанция, развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий ставит для всех новые требования. В дальнейшем может оказаться более важным не то, какую профессию выбрать, а умение приспосабливаться к изменениям в этой сфере.