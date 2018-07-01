Каким преступникам будут назначать общественные работы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые в Казахстане начнут назначать наказание в виде общественных работ по преступлениям небольшой и средней тяжести, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя Генпрокурора РК Марата Ахметжанова.

По его словам, альтернативное наказание вводится по 247 преступлениям. При этом он подчеркнул, что общественные работы не будут назначать за преступления, связанные с гибелью людей, даже по неосторожности, за любые тяжкие и особо тяжкие преступления, за преступления против детей.

«Раньше за преступления небольшой и средней тяжести назначались только четыре вида наказаний. Это штрафы, ограничение свободы, лишение свободы и исправительные работы. Подсудимые не могли оплатить штрафы, а лишение свободы по нетяжким преступлениям применялось, как крайняя мера. Поэтому введены общественные работы. Мы рассчитываем, что суды будут назначать их больше. Такие осужденные будут приносить пользу обществу, благоустраивать города или сёла», - сказал М. Ахметжанов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Закон, предусматривающий внесение поправок, вступает в силу 31 июля. В целом поправки коснулись 262 статей Уголовного, 45 - Уголовно-процессуального и 9 Уголовно-исправительного кодексов.