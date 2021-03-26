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    15:23, 26 Март 2021 | GMT +6

    Каким предметам Минобразования рекомендует обучать дистанционно

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала о противоэпидемических мероприятиях при обучении в традиционном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При организации учебного процесса в школах будут предусмотрены все противоэпидемиологические мероприятия. Хочется еще раз напомнить нашим педагогам, школьникам и родителям о том, что самое большое внимание нужно уделить личной гигиене. Кроме того, в настоящее время управления образования, администрации школ, руководители организаций образования создают все условия, чтобы сохранить безопасность детей, педагогов в своих учреждениях», - сказала Шолпан Каринова на брифинге в СЦК.

    По ее словам, в столовых в интернатах также будет продолжена работа по согласованию с территориальными главными государственными санитарными врачами.

    «Когда дети пойдут в штатном формате в школу, не требуется обязательное ношение школьной формы. Дети могут посещать занятия в опрятной, удобной им одежде. Методическими рекомендациями, подготовленными МОН, сменность обучения по предметам в дистанционном формате или в штатном режиме каждая организация образования определяет самостоятельно, исходя из тех условий, которые имеются в каждой конкретной школе», - отметила вице-министр.

    «Вместе с тем МОН рекомендовано в штатном формате проводить основные предметы, а такие как музыка, художественный труд, информатика, основы права, графика и проектирование, основы предпринимательства и бизнеса, перевести в дистанционный формат. Но в каждом случае школа принимает решение самостоятельно. Вместе с тем уроки физкультуры рекомендуется проводить на открытом воздухе», - заключила она.



    Теги:
    Коронавирус в РК Образование МОН Общество Безопасность Молодежь
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