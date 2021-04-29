Каким помнят киноведа Бауыржана Ногербека его коллеги и ученики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный киновед Бауыржан Ногербек до конца своей жизни трудился во благо казахского кино. Такое мнение о нем выразил режиссер театра и кино, народный артист Казахстана Талгат Теменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, сегодня состоялась презентация книги «Кинотанушы Бауыржан Нөгербек» о жизни и творчестве известного киноведа, выдающегося ученого, основоположника профессиональной школы киноведения в Казахстане Бауыржана Ногербека. В ходе презентации его дети рассказали, почему решились издать книгу.

«Многие статьи и научные труды нашего отца опубликованы в наши дни. Но в этой книге нам хотелось собрать самые значимые статьи, воспоминания его современников, учеников о нем. Изданием книги занималась наша семья, поэтому вышло в свет около 300 экземпляров. Книга станет уникальным трудом для киноведов, которые смогут использовать его, как учебное пособие. Поэтому пока книги будут располагаться в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова и Казахском национальном университете искусств», - рассказал Сакен Ногербек.

По его словам, на выпуск книги понадобилось около года.

Киновед, доктор философии Баубек Ногербек отметил, что его отец при жизни планировал к своему 70-летию издать сборник статей на казахском языке. До этого у него печаталось несколько книг на русском языке. Начиная с 70-х годов, собралось достаточное количество материалов.

«Так получилось, что в 68 лет он заболел, в 2017 году, к сожалению, скончался. Это дело приостановилось. Чуть позже возникла идея расширить формат, добавить воспоминания и исследования о его творчестве. Таким образом, книга состоит из четырех частей. Первая часть – статьи, вторая – интервью, третья часть книги посвящена исследованиям творчества Бауыржана Ногербека, четвертая часть охватила воспоминания о нем», - пояснил Сакен Ногербек.

В ходе встречи его коллеги, ученики поделились воспоминаниями о педагоге и друге.

«Человек в жизни читает только те книги, которые должен прочитать, человек в этой жизни встречает только тех людей, которых должен встретить. Бауыржан Ногербек - один из героев, сыгравших главную роль в моей жизни. Мои первые произведения переводил именно он. Если бы тогда он не взялся за перевод моих трудов на русский язык, возможно, я бы не стал режиссером. Бауыржан Ногербек до конца своей жизни трудился во благо казахского кино. Его философские размышления, знания, позволяющие профессионально говорить критику, актуальны сейчас. Он был очень простым, уважаемым, человечным. Искренне поздравляю с презентацией книги», - сказал режиссер театра и кино, народный артист Казахстана Талгат Теменов.

По словам доктора исторических наук, председателя правления АО «Республиканская газета «Егемен Казахстан» Дархана Кыдырали, Бауыржан Ногербек был справедливым человеком, очень преданным своему ремеслу.

«Поздравляю с презентацией книги. Помню, как однажды мы попросили его написать рецензию на фильм «Дорога к матери», где одну из главных ролей сыграла его дочь Алтынай Ногербек. Когда все кругом восхваляли этот фильм, говорили о том, что нужно присудить международные награды, он с критикой подошел к этому вопросу. Несмотря на то, что главную роль в фильме сыграла его дочь, он выразил свою точку зрения, с критикой оценив кинопроизведение. Нас поразила его справедливость, мастерство, преданность своему ремеслу», - рассказал Дархан Кыдырали.

Известный кинорежиссер, профессор Казахского национального университета искусств Асия Сулеева отметила, каким простым и честным человеком был Бауыржан Ногербек.

«Бауыржан был всегда спокойным. Мы пили чай, говорили о кино. А Бауыржан практически не посещал такие встречи, сидел и занимался. Он был таким серьезным, что просто так к нему не подойдешь. Он постоянно занимался, читал и писал. Издал четыре книги, написал столько статей, всегда переживал за казахский кинематограф. Киностудия «Казахфильм» стала его вторым домом. Хочется отметить, каким он был порядочным, честным, открытым человек. Он - прекрасный семьянин, у него прекрасные, умные, порядочные дети. Очень важно, что после его ухода издается такая книга. Даже если его нет среди нас, мы продолжаем любить и ценить его», - подчеркнула Асия Сулеева.