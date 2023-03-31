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Каким отраслям отдадут приоритет при изменении системы налоговых льгот в РК

Серик Сабеков
31 Марта 2023, 18:17
Каким отраслям отдадут приоритет при изменении системы налоговых льгот в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При предоставлении налоговых льгот приоритет будет отдаваться обрабатывающей промышленности. Об этом заявил вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если смотреть в разрезе отраслей, то мы больше нацелены именно на переработку, потому что обрабатывающая промышленность - это создание добавленной стоимости именно в Казахстане, это и есть тот приоритет, на который мы нацелены», - сказал Азамат Амрин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Он также добавил, что и Глава государства в своем Послании отметил о необходимости дифференцированных ставок по налогообложению.

«Что мы сейчас и будем делать, это будет направлено на стимулирование этих отраслей, в первую очередь переработки», - добавил Азамат Амрин.

Ранее сообщалось, что Высшая аудиторская палата отметила бессистемность и бесконтрольность налоговых льгот. Оптимизацию неэффективных и неработающих налоговых льгот требуют провести депутаты.


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