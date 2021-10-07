Каким объектам запретили работать в СКО – новое постановление

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев подписал новое постановление, согласно которому с 9-го октября в регионе вводится ряд ограничений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, вводится запрет на работу объектов культуры, в частности проведение репетиций, театров, кинотеатров, бильярдных, компьютерных клубов, боулингов, детских развлекательных центров, игровых площадок в закрытых помещениях, аквапарка, ночных клубов, караоке, банкетных залов. Запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями, поминок, конференций, форумов, зрелищных, памятных и семейных мероприятий, в том числе на дому с массовым скоплением людей, выставок, корпоративов.

Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры могут работать при заполняемости не более 15 человек.

Центры и салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, медицинские центры, стоматологии – по предварительной записи.

Гостиницы и отели могут работать при заполняемости не более 80%.

Крытые рынки, СПА-центры, бассейны, спортивные комплексы будут приостанавливать деятельность на субботу и воскресенье.

Объекты общественного питания будут работать с 9.00 до 20.00 часов при заполняемости до 50%, но не более 30 мест. Столовые могут работать с 9.00 до 24.00 часов.

ТРЦ, торговые дома, объекты торговли непродовольственными товарами площадью свыше 2 тысяч квадратных метров в будние дни будут функционировать в обычном режиме, с приостановлением деятельности на субботу и воскресенье (за исключением находящихся внутри объектов по продаже продовольственных товаров, аптек).

Организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3 месяцев. В противном случае – 80% штата должны перейти на удаленный режим работы.

Ограничение деятельности не распространяется на участников проекта «Ashyq». К ним действуют критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq».

Напомним, со 2-го октября Северо-Казахстанская область находится в «красной» зоне по распространению коронавируса. За минувшие сутки по области выявили 98 инфицированных. Ежесуточное число новых случаев заболевания COVID-19 в регионе увеличивается на протяжении нескольких дней.