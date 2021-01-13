Каким объектам разрешено работать в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Согласно новому постановлению Главного государственного санитарного врача Актюбинской области салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры и объекты, оказывающие косметологические услуги по предварительной записи, в будние и выходные дни будут работать согласно внутреннему распорядку, при соблюдении не менее 4 кв.м. на одного посетителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому постановлению Главного государственного санитарного врача Актюбинской области разрешается деятельность следующих организаций при наличии акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz и с размещением на видном месте при входе на объект, для возможности общественного мониторинга.

ТРЦ, торговым домам, торговым сетям разрешается работать в будние и выходные дни согласно внутреннему распорядку, при соблюдении заполняемости не менее 4 кв.м. на одного посетителя и требований приложения 5 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года, с запретом деятельности детских игровых площадок и аттракционов.

Продовольственные и непродовольственные рынки «на открытом воздухе» тоже возобновляют работу в будние и выходные дни согласно внутреннему распорядку, при соблюдении требований приложения 5 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года.

Крытые продовольственные и непродовольственные рынки смогут работать в будние и выходные дни согласно внутреннему распорядку при соблюдении заполняемости не менее 4 кв.м. на одного посетителя и требований приложения 5 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года с запретом деятельности детских игровых площадок и аттракционов.

Разрешается деятельность сельскохозяйственных, продовольственных ярмарок «на открытом воздухе» с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий.

Салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры и объекты, оказывающие косметологические услуги по предварительной записи, в будние и выходные дни будут работать согласно внутреннего распорядка, при соблюдении не менее 4 кв.м. на одного посетителя и требований приложений 7 и 16 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года.

Возобновляется работа фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров по предварительной записи, в будние и выходные дни согласно внутреннего распорядка, при соблюдении заполняемости не менее 5 кв.м. на одного посетителя и требований приложения 8 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года.

Разрешается деятельность крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы) независимо от форм собственности, для проведения индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек, без зрителей, в будние и выходные дни согласно внутреннему распорядку, при соблюдении требований приложения 8 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года.

Также индивидуальные и групповые тренировки можно проводить на открытом воздухе (не более 5 человек в группе, с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее двух метров). Кроме того, разрешается организовать спортивные тренировки для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах).

Бани будут работать в будние и выходные дни согласно внутреннему распорядку, при соблюдении требований приложения 16 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года. А сауны смогут работать по предварительной записи, в будние и выходные дни согласно внутреннему распорядку, при соблюдении требований приложения 16 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года.

Работа бассейнов (не менее 5 квадратных метров зеркала воды на одного посетителя, предварительная запись) разрешается в будние и выходные дни согласно внутреннему распорядку.

Помимо этого, разрешается деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, дежурных групп, детских дошкольных учреждений при соблюдении комплектации групп не более 20 детей.

Работа аттракционов разрешается на открытом воздухе в будние и выходные дни согласно внутреннему распорядку, с соблюдением требований приложения 9 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года.

Объекты общественного питания в помещении будут работать с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 до 24:00 часов при заполняемости до 50 %, но не более 50 мест.

Строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий.

Напомним, что вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области об ограничительных карантинных мерах.