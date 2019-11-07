Каким может быть архитектурный облик Актобе, рассказали на общественных слушаниях

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В городском акимате прошли общественные слушания по разработке концепции формирования единого архитектурно-художественного области города Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На всеобщее внимание были вынесены проекты благоустройства таких районов города таких, как центральная часть города, Жилгородок, старая часть города и район Москва. Также были рассмотрены предложения по благоустройству улицы 101 стрелковой бригады в Арбат.

По словам руководителя отдела земельных отношений и архитектуры Алибека Серикбаева, ряд недоработок наблюдается в новом микрорайоне Батыс-2, который застроен разнотипными, отличающимися по цвету, этажностью жилыми домами.

«Микрорайон Батыс-2 сформирован разнотипными, отличающимися по цвету, этажностью жилыми домами, при отделке применяется силикатный кирпич, что не соответствует современным требованиям. Мы подготовили предложения по формированию архитектурно-градостроительной среды. В Батыс-2 предлагаем установку подземных автостоянок под многоэтажными домами, детская площадка будет на 2 уровне, будут установлены мусорные контейнеры по новым технологиям. Нумерация домов будет крупными цифрами в верхних частях зданий», - рассказал А.Серикбаев.

Также он рассказал об изменениях, которые коснутся района Москва. В частности планируется застроить 900 тысяч квадратных метров жилья, 300 тысяч квадратных метров будет застроено объектами социально-коммуникационной инфраструктуры.

«Под изъятие подлежат 800 домов района Москва, под снос - 600 домов. Проект разработан партнерами из Астаны, главная цель - создание полицентричности города», -сказал А.Серикбаев.

Планируется также благоустроить 101 стрелковую бригаду, организовав здесь пешеходную улицу от проспекта Абулхаир хана до Братьев Жубановых с поворотом до улицы Марата Оспанова. Разработаны два варианта реконструкции улицы 101 стрелковой бригады. В первом варианте рассматривается вопрос организации пешеходной улицы с учетом установки регламента для автомобилей, производящих перевозку товаров на объекты предпринимательства. Во второй версии предусмотрено сохранение проезжих частей улицы.

Депутат Андрей Кудеев заявил, что в Актобе нет понятной концепции по ключевым вопросам развития города.





«У нас нет понятной концепции по ключевым вопросам. Строим мы город плотно или нет? Актобе есть куда расширяться, вокруг степи. Я не согласен с концепцией плотной застройки города, не согласен с выкупом Москвы, места вокруг города у нас хватает, лучше строить новые микрорайоны. В вашем проекте я не видел расширения улиц. У нас плохо работает общественный транспорт. Если бы он работал нормально, ни у кого бы желания не возникло на машинах ездить, у нас нет отдельных полос для общественного транспорта.

Красивые города получаются, если строить вдоль рек. У нас город исторически построен вдоль железной дороги. Река у нас есть, но можно было бы ее благоустроить. Надо прописать концепцию города, чтобы новый аким не нарушил наши правила», - сказал он.

Кроме того актюбинцы могут проголосовать и внести свои предложения по вопросам архитектурного облика.

Для получения обратной связи на официальной странице акимата города www.akt.gov.kz размещено онлайн-голосование, в котором могут принять участие абсолютно любой житель Актобе, выбрав тот или иной эскиз. Кроме того, в социальной сети Instagram появилась страница @araily_aqtobe, где желающие могут написать свои отзывы и пожелания.