Каким медработникам могут сократить пенсионный возраст

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК Болат Токежанов прокомментировал предложение ведомства в концепции проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» сократить пенсионный возраст некоторым категориям медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По льготному выходу фармацевтов на пенсию: действительно, в Концепции законопроекта нового Кодекса о системе здравоохранения в целях защиты социального статуса и поднятия престижа медицинских работников мы предлагаем данную норму - чтобы они выходили на пенсию раньше, чем положено, согласно определенному списку. На самом деле список у нас есть по тем работникам, которые на особо опасных производствах. Их, по-моему, 16 профессий. Мы бы хотели туда включить наших специалистов», - сказал спикер на брифинге в Минюсте.

Он отметил, что некоторые медицинские работники работают в очень сложных условиях.

«К примеру, радиологи, онкологи, есть ряд специалистов, работа которых в целом не уступает по сложности. Госорганы, которые с нами сотрудничают, поддерживают данный подход. Мы говорили о медицинских работниках и о фармацевтических работниках. Когда мы говорим медицинские, подразумеваем несколько специальностей внутри. Мы будем рассматривать конкретные правила и порядок, они будут определены в соответствующих документах уполномоченными органами. Сроки, возраст - все это будет у нас в правилах», - пояснил Б. Токежанов.

В концепции Кодекса и сопутствующего ему законопроекта

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» присутствует также норма о повышении статуса врача.

«Это новинка нашей концепции, мы бы хотели в законе о жилищных отношениях предусмотреть определенную главу касательно особенностей регулирования жилищных отношений для работников системы здравоохранения. Если посмотреть на статистику, у нас внутри страны происходит миграция - многих врачей мы не можем отправить в отдаленные труднодоступные регионы. Хотя у нас есть отдельная программа «С дипломом - в село», проблема возникает именно с жилищным обеспечением. Есть ответственность местных исполнительных органов, но, к сожалению, когда наши дети поступают в медицинский университет, они понимают, что в течение длительного периода времени они получают знания, на это уходит 9-10 лет. Когда они выходят с университета, они уже находятся в зрелом среднем возрасте. Соответственно, мы должны их направить и обеспечить им все необходимые социальные условия, чтобы они дальше работали. То, что мы вкладываем в знания наших врачей, в последующем многократно окупается», - добавил он.

При этом, он отметил, что в законодательстве существуют определенные нормы по закреплению кадров на селе.

«К примеру, по ряду специальностей с 2017 года и по 2019 году вступает в силу норма работы в определенных местностях. Эту норму возобновили. Хотелось бы, что когда мы направляем этих специалистов, чтобы их полностью обеспечивали на постоянной основе. Эту норму мы будем дальше отрабатывать в рамках действующего закона», - заключил спикер.