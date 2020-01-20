Каким историческим личностям установят памятники в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане установят памятники Жумабеку Ташенову, Султанбеку Кожанову, Ибраю Алтынсарину и Талгату Бигельдинову. Об этом сообщил руководитель столичного управления культуры и спорта Нурлан Сыдыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году с 10 января по конец месяца в городе объявлен конкурс на установку памятника Аль-Фараби. Мы планируем установить памятник в этом году. Кроме Аль-Фараби, планируется установить памятники ряду исторических личностей. В частности, объявлен конкурс на памятник Жумабеку Ташенову, Султанбеку Кожанову, Талгату Бигельдинову, Ибраю Алтынсарину. В феврале будут подведены итоги конкурса и лучшие работы будут представлены в республиканскую государственную комиссию», - сказал Нурлан Сыдыков на расширенном заседании комиссии под председательством заместителя акима города Бахтияра Макена по подготовке к приуроченным к 175-летию Абая мероприятиям.

По его словам, утвержден специальный городской план мероприятий по празднованию 1150-летнего юбилея Аль-Фараби.

«В столице запланирована международная научно-практическая конференция. Также будут организованы Фарабиевские чтения с участием молодых ученых, встречи, книжные выставки, творческие вечера. Решается вопрос присвоения имени Аль-Фараби Дворцу школьников столицы», - добавил спикер.

Кроме того, по словам руководителя управления, в этом году в столице будет построен Центр Абая.

«В городе шесть театров. Во всех этих театрах ставятся постановки, касающиеся Абая, Аль-Фараби. Сейчас мы видим постановки, где Абай представлен только с одного ракурса. В этом году мы готовим спектакли, которые будут представлять Абая с детства», - заключил спикер.