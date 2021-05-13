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    12:55, 13 Май 2021 | GMT +6

    Каким цветом будет отображаться статус вакцинированных граждан в проекте Ashyq

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каким цветом будет отображаться статус вакцинированных граждан в проекте Ashyq, рассказала руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Жанар Уразалина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Когда в приложение Ashyq будет интегрирован паспорт вакцинации и каким цветом будут отображаться такие граждане?» - прозвучал вопрос журналиста в ходе брифинга в СЦК.

    Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте ответила, что паспорт вакцинации будет интегрирован. В настоящее время идут технические работы Министерством цифровизации и аэрокосмической промышленности.

    «Цвет будет определен зеленый, как статус у всех вакцинировавшихся двумя компонентами», - прокомментировала Жанар Уразалина.

    Она добавила, что паспорт вакцинации будет интегрирован до 1 июля.

    Отметим, что вчера стало известно о том, что в столичном аэропорту официально запущено приложение Ashyq.

    За первый день реализации проекта Ashyq сотрудниками Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев были выявлены 4 пассажира с «желтым» статусом, 2 пассажира с «красным» статусом.


    Теги:
    Туризм Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт
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