Каким цветом будет отображаться статус вакцинированных граждан в проекте Ashyq
«Когда в приложение Ashyq будет интегрирован паспорт вакцинации и каким цветом будут отображаться такие граждане?» - прозвучал вопрос журналиста в ходе брифинга в СЦК.
Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте ответила, что паспорт вакцинации будет интегрирован. В настоящее время идут технические работы Министерством цифровизации и аэрокосмической промышленности.
«Цвет будет определен зеленый, как статус у всех вакцинировавшихся двумя компонентами», - прокомментировала Жанар Уразалина.
Она добавила, что паспорт вакцинации будет интегрирован до 1 июля.
Отметим, что вчера стало известно о том, что в столичном аэропорту официально запущено приложение Ashyq.
За первый день реализации проекта Ashyq сотрудниками Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев были выявлены 4 пассажира с «желтым» статусом, 2 пассажира с «красным» статусом.