НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каким цветом будет отображаться статус вакцинированных граждан в проекте Ashyq, рассказала руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Жанар Уразалина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда в приложение Ashyq будет интегрирован паспорт вакцинации и каким цветом будут отображаться такие граждане?» - прозвучал вопрос журналиста в ходе брифинга в СЦК.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте ответила, что паспорт вакцинации будет интегрирован. В настоящее время идут технические работы Министерством цифровизации и аэрокосмической промышленности.

«Цвет будет определен зеленый, как статус у всех вакцинировавшихся двумя компонентами», - прокомментировала Жанар Уразалина.

Она добавила, что паспорт вакцинации будет интегрирован до 1 июля.

Отметим, что вчера стало известно о том, что в столичном аэропорту официально запущено приложение Ashyq.

За первый день реализации проекта Ashyq сотрудниками Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев были выявлены 4 пассажира с «желтым» статусом, 2 пассажира с «красным» статусом.