Каким было солнечное затмение в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители Казахстана смогли наблюдать солнечное затмение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фотографы Казинформа запечатлели редкое явление в Нур-Султане и Алматы. В обоих городах зрелище было очень красивым.

Предлагаем нашим читателям по достоинству оценить старания фотографов.

За природным явлением наблюдали не только казахстанцы, но и жители Aзии, Aфpики и Ближнeго Bocтoка.

Это астрономическое явление - солнечное затмение «кольцо огня» происходит, когда Луна находится дальше всего от Земли на своей эллиптической орбите, поэтому она не полностью закрывает солнечный диск.

Явление стало самым коротким и глубоким солнечным затмением в 2020 году.

Чтобы казахстанцы смогли наблюдать за этим природным чудом, Казинформ предупреждал своих читателей о нем заранее.