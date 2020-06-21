Каким было солнечное затмение в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители Казахстана смогли наблюдать солнечное затмение, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Фотографы Казинформа запечатлели редкое явление в Нур-Султане и Алматы. В обоих городах зрелище было очень красивым.
Предлагаем нашим читателям по достоинству оценить старания фотографов.
За природным явлением наблюдали не только казахстанцы, но и жители Aзии, Aфpики и Ближнeго Bocтoка.
Это астрономическое явление - солнечное затмение «кольцо огня» происходит, когда Луна находится дальше всего от Земли на своей эллиптической орбите, поэтому она не полностью закрывает солнечный диск.
Явление стало самым коротким и глубоким солнечным затмением в 2020 году.
Чтобы казахстанцы смогли наблюдать за этим природным чудом, Казинформ предупреждал своих читателей о нем заранее.
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