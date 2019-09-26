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вчера 18:15
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Каким был прощальный старт ракеты «Союз-ФГ» с Байконура
БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 25 сентября 2019 года войдет в историю космонавтики как переломный день для знаменитого Гагаринского старта на Байконуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Состоявшийся пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» стал последним в ее летной истории. Далее площадка № 1 (Гагаринский старт) будет модернизирована для пусков ракет-носителей семейства «Союз-2».
«Модернизация позволит обновить наземную инфраструктуру космодрома, что повысит конкурентоспособность российской космической промышленности на мировом рынке и коммерциализирует отечественные технологии», - отмечает пресс-служба Роскосмоса.
Напомним, прощальный старт «Союз-ФГ» обеспечил успешный вывод на орбиту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-15» с очередной экспедицией на МКС.
Многочисленные гости, наблюдавший запуск на космодроме Байконур, увидели красочную картину отделения ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ» и услышали радостное сообщение о штатном выходе корабля «Союз МС-15» на околоземную орбиту. Во время прямого эфира бодрый голос командира корабля Олега Скрипочки доложил, что экипаж чувствует себя хорошо.
Спустя шесть часов после старта космический корабль, сделав 4 витка вокруг Земли, причалил к Международной космической станции.
Только что пришло сообщение из Центра управления полетами, что стыковка «Союз МС-15» со станцией состоялась в автоматическом режиме. Это означает, что еще через некоторое время рссийский космонавт Олег Скрипочка, американский астронавт Джессика Меир и первый космонавт Арабских Эмиратов Хаззаа аль Мансури окажутся в космическом доме по имени МКС.
Только теперь старт с Байконура «Союз МС-15» считается успешным: родные и близкие космонавтов и астронавтов могут принимать поздравления, специалисты космических предприятий быть спокойными за хорошо выполненную работу, ракета-носитель» Союз-ФГ» получать благодарность и восхищение за многолетнюю службу космосу, а «Гагаринский старт» готовиться к трехлетней модернизации. И самое главное, Объединенные Арабские Эмираты могут праздновать рождение своего национального Юрия Гагарина!
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