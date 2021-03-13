Каким был пандемийный год для культурной сферы Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Если до наступления пандемии коронавируса государственными организациями культуры проведено около 500 мероприятий, из них 7 премьер новых спектаклей, то в условиях карантина всем пришлось экстренно приспосабливаться к новой реальности и уходить в онлайн-формат работы. Какие успехи были достигнуты в сфере культуры за время пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В период объявленной пандемии организациями культуры было проведено около 75 тысяч онлайн-мероприятий с просмотром более 120 млн человек. Особо был отмечен со стороны общественности и руководства страны уникальный проект «Звезда на карантине».



Достижения казахстанских артистов на мировой арене



Несмотря на пандемию в профессиональном плане год выдался успешным для многих казахстанских музыкантов и кинодеятелей. Известная как в Казахстане, так и за его пределами молодая певица Данелия Тулешова стала лауреатом популярного американского шоу America Got Talent. Каракат Башанова заняла второе место в международном конкурсе «Детское Евровидение – 2020», ди-джей Иманбек Зейкенов номинирован на премию «Грэмми». Фильм режиссера Акана Сатаева «Томирис» получил главный приз на фестивале L'Étrange Festival в Париже, международная каскадерская группа Nomad Stants получила премию «Таурус» Мировой академии каскадеров США за постановку трюков в фильме «Томирис».





Акции в Казахстане

Внутри страны с участием музыкантов, артистов и спортсменов созданы мотивирующие ролики под хэштегами #Biz birgemiz, #Birge enseremiz, #Biz uidemiz. Деятели культуры и искусства республики приняли участие в Международном марафоне культур, под эгидой ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО.

Были организованы международные музыкальные челленджи «Менің Қазақстаным», #COVIDHOMECONCERTS, «Какую книгу ты читаешь?», «Біз үйдеміз, біз біргеміз».





В онлайн-формате организованы конкурсы «Бала дауысы», республиканский айтыс акынов «Алтын домбыра», фестиваль социальных роликов и короткометражных фильмов «Абайдан аманат», фестивали имени Н.Тлендиева и Е. Рахмадиева, Национальный День домбры, Первый республиканский фестиваль «Сәлем, Елорда!» и другие.





Также в период пандемии государство не прекращало финансирование республиканских организаций культуры. Был запущен культурно-образовательный проект «Ұлағатты ұрпақ» для учащихся 1-11 классов с удобными в онлайн-формате короткими видеоуроками. Количество просмотров составило около 2,5 млн человек, более 10 тысяч участников зарегистрировались на сайте m-mura.kz.





Отдельно можно отметить, что Указом Президента Республики Казахстан присвоен статус «Национальный» пяти республиканским организациям культуры: это Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы, Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова, Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая, Государственный академический русский театр драмы имени М. Лермонтова, Национальная библиотека Республики Казахстан.





Было открыто новое здание Казахского драматического театра имени К. Куанышбаева. После капитального ремонта открылся Государственный академический республиканский уйгурский театр музыкальной комедии им. К. Кужамьярова.





Продолжает застраиваться духовная столица страны - город Туркестан. В рамках рабочей поездки Елбасы Нурсултан Назарбаев ознакомился с планом дальнейшего развития города.





На сегодняшний день закончена музеефикация музея «Ұлы Дала Елі» и продолжаются работы по музеефикации музея «Ходжа Ахмета Ясауи», по строительству мемориального комплекса Казахским ханам, здания областной научно-универсальной библиотеки. Завершено строительство драматического театра и Конгресс-центра.





В целях поддержки коллективов организаций культуры и искусства были организован республиканский конкурс «Рухани қазына – 2020». Победители определены по 50 номинациям, по каждой номинации лучшему коллективу вручены сертификаты на сумму 1 млн тенге, а лучшие работники получили по 500 тысяч тенге.





14 августа 2020 года к 90-летнему юбилею Шамши Калдаякова на родной земле, в Отрарском районе Туркестанской области, открыт музей великому композитору.





С 2019 года запущена республиканская акция «Парад музеев», в рамках которой число посетителей в 125 отечественных музеях составило 150 тысяч человек. Также стало традицией проведение акции «Ночь в музее». В текущем году в связи с сложившейся ситуацией данная акция была организована в онлайн-формате. Виртуальные туры через YouTube-каналы и аккаунты в социальных сетях просмотрели 80 тысяч человек.

С целью обеспечения широкого доступа населения к объектам культуры, на сегодняшний день, фактически все центральные музеи имеют QR коды, онлайн экспозиции, 3D-галереи и туры, действует «Государственный каталог музейного фонда».





В библиотеках страны продолжается работа по переводу документов в цифровой формат. На сегодня действует Казахстанская национальная электронная библиотека, которая содержит более 60 тысяч электронных копий документов, которые посредством интернета позволяют читателям со всего мира приобщаться к казахской литературе. Соответственно, увеличилось число пользователей интернет-ресурсов библиотек на 1,7%, составив тем самым 1123,7 тысяч человек.





175-летие юбилея Абая

21 января 2020 года в театре «Астана Опера» состоялось официальное торжественное открытие юбилея великого Абая. Постановлением Правительства 10 августа был объявлен Днем Абая. Проведено около 20 тысяч мероприятий его памяти, в том числе за рубежом.





В республике поэту установлено 8 памятников и 2 бюста, за рубежом открыты 14 культурных центров Абая, также труды мыслителя переведены и изданы на 10 иностранных языках мира. Именем Абая названы аэропорт города Семея, 14 улиц и проспектов, в том числе в Тбилиси, 6 учреждений образования, открыта Академия Абая в городе Нур-Султане, запущен телеканал «Абай».





Переведено на 8 языков и издано полное собрание сочинений Абая, также изданы 10-ти томник произведений поэта, 10-ти томник «Абайтану», «Абай шығармаларының академиялық толық жинағы» в 3-х томах, «Абай және қазақ социумы» в 4-х томах, «Абайдың ғұмырнамасы» в 2-х томах, «Абай және Алаш сабақтастығы: тарихи-философиялық әдеби-лингвистикалық аспект», «Кешегі өткен би Құнанбай...» и другие.





Проведены научно-реставрационные работы в зимовке Абая в селе Жидебай, мавзолее «Улжан-Зере», в мечети и медресе Ахмета Ризы, в Доме-музее М.Ауэзова в селе Борили. Осуществлена музеефикация музея-заповедника имени Абая. С участием Главы государства состоялось церемония открытия памятника «Ұлы ақын Абай ұлдарымен» в Семее.





Поддержка работников культуры

Несмотря на пандемию государство поддержало работников культуры. По поручению Главы государства с 1 января 2020 года на 50% и 35% была повышена заработная плата работникам организаций культуры. Повышение зарплаты коснулось около 36,4 тысяч человек.

Были установлены специальные ежемесячные денежные выплаты артистам балета в размере 60% заработной платы.

Увеличена стипендия Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации в области культуры с 240 до 660 МРП в год. В этом году лауреатами Государственной стипендии стали 75 деятелей культуры и искусства, из них 6 человек - молодые специалисты.



Главой государства присуждены Государственные премии Республики Казахстан 2020 года в области литературы и искусства имени Абая семерым деятелям литературы и искусства. Также в 2020 году Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы удостоились академик Т. Шарманов и ректор «Назарбаев университет» Ш. Катсу.