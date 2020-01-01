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Каким был 2019 год для актюбинцев

1 Января 2020 18:11
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Каким был 2019 год для актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Минувший 2019 год для Актюбинской области был отмечен многими важными событиями. Одно из крупнейших - это назначение нового акима региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как известно, ранее Актюбинскую область возглавлял Бердибек Сапарбаев. Однако в феврале на эту должность был назначен 56-летний уроженец области Ондасын Уразалин, около 10 лет проработавший в Администрации Президента, а также в предыдущие годы занимавший пост заместителя акима Актюбинской области.



Назначение нового акима для региона всегда имеет большое значение, ведь именно акимы на местах решают проблемы населения, определяют основную политику государства в регионе.



В июне также сменился аким города Актобе – преемником Ильяса Испанова стал Мавр Абдуллин - бывший замакима области.

После назначения О. Уразалина продолжилось активное экономическое развитие Актюбинской области, которая всегда была одним из передовых регионов страны. Продолжилось активное жилищное строительство, промышленное производство. Так, по итогам 1 полугодия в области наблюдалось значительное улучшение всех социально-экономических показателей.

Вместе с тем новому акиму области пришлось решать старые и новые проблемы региона. В частности, здесь можно упомянуть проект по очистке русел 8 рек Актобе стоимостью 6 млрд тенге.



Данный проект был инициирован прежним руководителем области в целях предупреждения паводка 2017 года, в результате которого было подтоплено 907 дачных и жилых домов города, разрушено 5 мостов и автодорога. Однако проект был неверно реализован - в результате были выкорчеваны многочисленные деревья вдоль рек, забиты родники, а уровень рек резко снизился. Проект был приостановлен, Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал поручение министру экологии, геологии и природных ресурсов разобраться с этой проблемой. Также в ходе рабочего визита в Актюбинскую область К. Токаев дал поручение по улучшению экологии акиму области.



В свою очередь по злободневному для Актобе вопросу вывоза мусора аким области принял решение восстановить коммунальное предприятие «Таза кала».



Оставался открытым и вопрос с финансированием футбольного клуба «Актобе», который в предыдущие годы был в коммунальной собственности, затем переведен на доверительное управление, а в конце 2019 года по решению нового руководства акимата области снова возвращен в коммунальную собственность.



2019 год ознаменовался 150-летним юбилеем Актобе , в рамках которого были проведены различные мероприятия, в том числе конкурс «Бақытты бала» , инициированный семьей всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена.



Также в этом году население города Актобе достигло 500 тыс. человек. 500-тысячным жителем стал Алинур Жалгасбай.

В 2019 году в области произошел ряд получивших широкий общественный резонанс происшествий.

Так, на 9 лет был осужден 17-летний подросток из Шалкарского района, нанесший смертельное ножевое ранение своему обидчику. 10 ноября в Актобе в ходе драки подростков был убит 15-летний парень. 17-летний подозреваемый задержан.

Резонансным стало дело 9-летней девочки, которую в собственной квартире изнасиловал 21-летний мужчина.

В этом ряду стоит упомянуть и о крупном мошенничестве с квартирами на сумму около 100 млн тенге.



Вместе с тем у актюбинцев было немало поводов для гордости. Так, актюбинец Муналбек Кулумбай, случайно проходя мимо горящего дома, спас от смерти незрячую бабушку.

В Актобе таксист спас из пожара семью из 7 человек.

Сенсацией года, конечно же, стали раскопки актюбинских археологов, которые нашли в Темирском районе Золотого человека. В разграбленной могиле вождя сарматов чудом сохранились два золотых предмета - конская сбруя и головной убор.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Культура, Происшествия, История Казахстана, Экология, Акимат, Общество, Итоги 2019 года,
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Самал Ендибаева

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