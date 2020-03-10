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Каким будет запланированный налоговый кредит, рассказали в МНЭ

10 Марта 2020 16:24
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Каким будет запланированный налоговый кредит, рассказали в МНЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Мади Такиев рассказал о планах по внедрению инвестиционного налогового кредита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Будет внедрен инвестиционный налоговый кредит. Кредит будет предоставляться на 3 года по КПН и налогу на имущество. Он будет беспроцентный, но в случае неисполнения инвестиционной программы, будет начисляться пеня», - сказал Мади Такиев на презентации нового законопроекта по вопросам налогообложения и совершенствованию инвестиционного климата в Мажилисе.

При этом, по его словам, на основании заявлений, уполномоченный орган по привлечению инвестиций (МИД) будет заключать соглашение о предоставлении инвестиционного налогового кредита.

«Порядок, сроки, размер и другие условия будут прописаны в подзаконном акте, утверждаемым МИДом», - заключил вице-министр.


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Ключевые слова: Инвестпроекты, Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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