Каким будет запланированный налоговый кредит, рассказали в МНЭ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Мади Такиев рассказал о планах по внедрению инвестиционного налогового кредита, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Будет внедрен инвестиционный налоговый кредит. Кредит будет предоставляться на 3 года по КПН и налогу на имущество. Он будет беспроцентный, но в случае неисполнения инвестиционной программы, будет начисляться пеня», - сказал Мади Такиев на презентации нового законопроекта по вопросам налогообложения и совершенствованию инвестиционного климата в Мажилисе.
При этом, по его словам, на основании заявлений, уполномоченный орган по привлечению инвестиций (МИД) будет заключать соглашение о предоставлении инвестиционного налогового кредита.
«Порядок, сроки, размер и другие условия будут прописаны в подзаконном акте, утверждаемым МИДом», - заключил вице-министр.
- Какие изменения могут появиться в налоговом законодательстве РК
- Налоги на имущество и землю физических лиц хотят объединить в Казахстане
- Российский фондовый рынок рухнул после обвала нефтяных котировок
- Павлодарский облакимат и ERG подписали меморандум о финансировании соцпроектов
- Ставки по тенговым депозитам на март и апрель пересмотрены в Казахстане
- Вполне ожидаемая и адекватная мера – Председатель АФК о повышении базовой ставки до 12%
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана