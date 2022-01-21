Каким будет Юго-Восток, рассказал жителям Алтай Кульгинов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о дальнейшем развитии и благоустройстве жилого массива Юго-Восток, передает МИА «Казинформ».
«Продолжаем на регулярной основе встречаться с горожанами по вопросам развития районов и жилых массивов. Встретился с жителями Юго-Востока, обсудили выполненный объем работ и дальнейшее развитие.
Ранее жители Юго-Востока поднимали вопросы о необходимости соцобъектов. Проделав домашнюю работу, уже в текущем году в районе парка Жеруйык-2 начнем строительство школы и детского сада.
Кроме того, в данном районе Алматы этой весной завершим строительство еще одного доступного льготного жилья для работающей молодежи. Всего в жилых массивах только в этом году мы планируем построить четыре школы.
Также как и в прошлые годы, уделим особое внимание строительству дорог, дворам и общественным пространствам (парки, скверы, бульвары). К примеру, от ул. Бурабай до ул. Есиль, также по пр. Р. Кошкарбаева – ул Кордай построим большие скверы, где смогут проводить время, как дети, так и старшее поколение.
Для безопасного и комфортного проживания освещение установим во всем Юго-Востоке.
Также в Юго-Востоке продолжаются работы по газификации. Часть жителей уже подключились. Как вы знаете, Юго-Восток – один из крупных ЖМ (микрорайонов) и является одним из основных источников смога. Всего же газораспределительные сети мы подвели в девяти жилых массивах. Для этого построили свыше 680 км газораспределительных сетей. Газификация – исторический проект Елбасы, который позволяет, как повысить качество жизни горожан, так и значительно улучшить экологию города.
По поручению Главы государства мы на системной основе развиваем наши жилые массивы. Их у нас 16. К примеру, в жилых массивах проложили 13,5 км инженерных сетей, более 5 км канализации и водопровода, более 3 км ливневых канализаций. За два года построили более 160 улиц, значительно расширили сеть соцобъектов, дворов и общественных пространств», - написал аким столицы.
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