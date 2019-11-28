Каким будет размер штрафа за привлечение к несвойственным функциям учителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каким будет размер штрафа за привлечение к несвойственным функциям и к излишней отчетности учителей, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стоит отметить, что в новом законопроекте предусмотрены нормы по сокращению нагрузки на педагога путем установления запрета на привлечение к несвойственным функциям, предоставление чрезмерной отчетности, проведение необоснованных проверок», - сказал Асхат Аймагамбетов представляя законопроект «О статусе педагога» на пленарном заседании Мажилиса.

Министр уточнил, что за привлечение к несвойственным функциям и к излишней отчетности предусмотрен штраф от 20 до 120 МРП в зависимости от субъекта правонарушения.

Аналогичный штраф предусмотрен и за незаконное превышение нормы рабочего времени.