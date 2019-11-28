-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:32
-
-
-
Каким будет размер штрафа за привлечение к несвойственным функциям учителей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каким будет размер штрафа за привлечение к несвойственным функциям и к излишней отчетности учителей, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Стоит отметить, что в новом законопроекте предусмотрены нормы по сокращению нагрузки на педагога путем установления запрета на привлечение к несвойственным функциям, предоставление чрезмерной отчетности, проведение необоснованных проверок», - сказал Асхат Аймагамбетов представляя законопроект «О статусе педагога» на пленарном заседании Мажилиса.
Министр уточнил, что за привлечение к несвойственным функциям и к излишней отчетности предусмотрен штраф от 20 до 120 МРП в зависимости от субъекта правонарушения.
Аналогичный штраф предусмотрен и за незаконное превышение нормы рабочего времени.
- МОН могут наделить правом по отзыву лицензий и закрытию вузов
- Нурлан Нигматулин: Нормы по защите чести и достоинства учителей должны быть практичными
- Заработная плата казахстанских педагогов увеличится на 25 % в 2020 году
- Какая информация через мобильное приложение «Кунделик» будет платной для родителей
- Школы Курчатова оснащаются компьютерной техникой
- Асхат Аймагамбетов пообещал исправить некоторые противоречия в законопроекте «О статусе педагога»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана