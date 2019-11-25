Каким будет расход республиканского бюджета в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов поделился прогнозом социально-экономического развития страны на 2020-2024 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4,1% в 2020 году. В 2024 году он достигнет 4,7%. Среднегодовой темп роста ВВП за 5 лет составит 4,4%. Рост ВВП будет обеспечен за счет увеличения валового накопления, внутреннего потребления и экспорта. Инвестиции станут главным фактором поддержания экономического роста», - сказал Руслан Даленов на пленарном заседании Сената Парламента РК.

При этом он подчеркнул, что согласно прогнозу, в отраслевом разрезе основной рост будет приходиться на несырьевой сектор.

«Это обрабатывающая промышленность, сфера услуг и строительство. Средний рост данных отраслей будет на уровне 4,7%. Вклад в рост ВВП составит 3,5 п.п. Объем добычи нефти увеличится с 90 млн тонн в 2020 году до 100 млн тонн в 2024 году. Увеличение добычи будет за счет расширения месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган и ввода в эксплуатацию морских месторождений. Номинальный ВВП составит 75 трлн тенге в 2020 году, а в 2024 году - 106 трлн тенге. Целевой коридор годовой инфляции в 2020-2021 годах сохранен в пределах 4,0-6,0%. В 2022-2024 годах 3,0-5,0%», - добавил министр.

Также по его словам, на основе макроэкономического прогноза разработан прогноз бюджетных параметров на 2020-2022 годы.

«Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) по прогнозам составят в 2020 году 8,1 трлн тенге, в 2021 году 8,7 трлн тенге, в 2022 году 9,5 трлн тенге. Дефицит бюджета в 2020 году планируется на уровне 2,1% к ВВП с последующим снижением в 2021 году до 1,5% к ВВП и в 2022 году до 1,0% к ВВП. С учетом указанных параметров расходы республиканского бюджета определены в 2020 году в объеме 12,9 трлн тенге, в 2021 году – 13,2 трлн тенге, в 2022 году – 13,7 трлн тенге», - заключил Р. Даленов.