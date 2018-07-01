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Каким будет противостояние «Астаны» и «Мидтьюлланда»

23 Июля 2018 20:09 138
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Каким будет противостояние «Астаны» и «Мидтьюлланда»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук рассказал о том, какие факторы станут ключевыми в предстоящем двухматчевом противостоянии второго раунда квалификации Лиги Чемпионов с датским клубом «Мидтьюлланд», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на интернет-портал Sports.kz. 

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Тренер поделился, что завтра на новичков не может рассчитывать в полной мере. Не может бросать в бой тех, кто еще не готов. «Астану» ждет серьезная и тяжелая игра, поэтому играть должны те, кто готовы биться на все сто.

«Датская команда «Мидтьюлланд» - очень атлетичная. Они играют в силовой футбол, с большим количеством передач с флангов. С ними справляться очень непросто. Но мы верим, что нам это удастся», - сказал Роман Григорчук.

Накануне этой встречи многие вспоминают, что «Мидтьюлланд» в прошлом обыгрывал английский «Манчестер Юнайтед».

«Я таким себе не забиваю голову. В футболе могут быть как победы, так и неудачи. Если выхватывать важные моменты, то нужно жить настоящим. Есть завтрашний матч, есть соперник в нынешнем состоянии, и выиграет тот, кто будет лучше в данный конкретный момент», - считает тернер.

Состояние Жуниора Кабананги коуч назвал «не лучшим». Сейчас это не слишком близко к тому, каким его видели в лучших играх. Но Роман Григорчук уверен, что Кабананга будет помогать «Астане». 

 

Фото: fcastana.kz

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Ключевые слова: Спорт, Астана,
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