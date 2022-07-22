22 Июля 2022 22:30

Каким будет предстоящий отопительный сезон в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пока на республиканском уровне решается судьба строительства ТЭЦ в Кокшетау, тепловики областного центра ведут подготовку к предстоящему отопительному сезону. Каким он будет в текущем году, поделился генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» Руслан Макишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, предприятие состоит из двух комплексов – РК-1 и РК-2. На РК-1, введенной в эксплуатацию в 1977 году, находятся четыре газомазутных агрегата и три паровых. РК-2, действующая с 1998 года, состоит из трех пылеугольных котлоагрегатов – №8, 9 и 10. Допустимая максимальная мощность котлоагрегатов – 280 Гкл на РК-2 и 300 Гкл - на РК-1. Предприятие отапливает 995 многоэтажных жилых домов и более двух тысяч объектов частного сектора, а это более 3,5 млн кв. м.

Как заверил Р. Макишев, в предстоящий отопительный сезон в областном центре проблем с отоплением не должно быть.

«Сейчас мы ведем ремонтные работы на трех пылеугольных котлоагрегатах РК-2, которые подрядные организации начали с 11 мая. На данный момент одна подрядная организация уже завершила свою работу на 100%. Остались три подрядные организации, которые обещают, согласно графику, до 1 сентября сдать 8-ой и 9-ый котлоагрегаты. 10-ый котлоагрегат должен быть завершен к 15 сентября. Но мы, несмотря на это, с двумя котлоагрегатами войдем в отопительный сезон. На сегодняшний день 8-ой котлоагрегат готов на 90%, 9-ый – на 75% и 10-ый – на 50%», - пояснил Р. Макишев.

В ушедшем отопительном сезоне, по словам гендиректора, проблемы с теплоснабжением в Кокшетау возникли из-за того, что к концу работы котлоагрегаты уже не вырабатывали свой КПД.

«В этом году все силы были брошены на ремонт и замену всех этих деталей. Кроме того, в прошлом году в Кокшетау произвели увеличение магистральных сетей – ТМ-2 с диаметра 700 на диаметр – 1000, по ул. Ауэзова идет переукладка трубы с диаметра 700 на диаметр 800, по ул. Темирбекова - с диаметра 500 на 700. По ул. Ашимова диаметр остается без изменения - 700, но там с надземного исполнения переукладка идет в подземное», - пояснил Р. Макишев.

На отопительный сезон в текущем году заявлено 389 тыс. тонн экибастузского угля, а также майкубинский на локальные котельные: 5 тыс. тонн для Кокшетау-2 и 10 тыс. тонн для Красного Яра.

«Кроме того, нам помогают в этом году 21 тыс. 453 тоннами мазута. Если раньше нам давали 4,5 тыс. тонн мазута, и это уходило только на хознужды, то сейчас у нас будет возможность дополнительно при необходимости, кроме пылеугольных котлов, включать мазутные котлы. Считаю, это качественно улучшит теплоснабжение города», - добавил Р. Макишев.