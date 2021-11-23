НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о работе ведомства по развитию местного содержания в закупках товаров, работ и услуг недропользователей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время министерство уделяет большое внимание развитию местного содержания в закупках товаров, работ и услуг недропользователей. По итогам 2020 года, общий объем закупа товаров, работ и услуг недропользователей углеводородного сырья и добычи урана составил порядка 5,4 трлн тенге», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

При этом доля местного содержания в данных закупках составила 46% в т.ч.:

- 19,7% в товарах;

- 51,3% в работах;

- 50,3% в услугах.

План закупок недропользователей на 2021 год, по его словам, составляет 6,8 трлн тенге, прогнозируемый показатель доли местного содержания - 46,5%:

- по товарам доля местного содержания составит 19,5% или 0,2 трлн. тенге;

- по работам доля местного содержания составит 51,3% или 1,6 трлн. тенге;

- по услугам доля местного содержания составит 52,3% или 1,4 трлн. тенге;

«Хотелось бы отметить, что порядка 77% объемов закупа товаров, работ и услуг приходится на трех крупных операторов – ТОО «Тенгизшевройл», «Карачаганак ПетролеумОперейтинг Б.В.» и «Норт Каспиан Оперейтинг Н.В.», 13 % на группу компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» и 10 % на остальных недропользователей», - заключил М. Мирзагалиев.