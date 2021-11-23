РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:07, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Каким будет показатель доли местного содержания в закупках недропользователей -  прогноз Минэнерго

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о работе ведомства по развитию местного содержания в закупках товаров, работ и услуг недропользователей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время министерство уделяет большое внимание развитию местного содержания в закупках товаров, работ и услуг недропользователей. По итогам 2020 года, общий объем закупа товаров, работ и услуг недропользователей углеводородного сырья и добычи урана составил порядка 5,4 трлн тенге», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    При этом доля местного содержания в данных закупках составила 46% в т.ч.:

    - 19,7% в товарах;

    - 51,3% в работах;

    - 50,3% в услугах.

    План закупок недропользователей на 2021 год, по его словам, составляет 6,8 трлн тенге, прогнозируемый показатель доли местного содержания - 46,5%:

    - по товарам доля местного содержания составит 19,5% или 0,2 трлн. тенге;

    - по работам доля местного содержания составит 51,3% или 1,6 трлн. тенге;

    - по услугам доля местного содержания составит 52,3% или 1,4 трлн. тенге;

    «Хотелось бы отметить, что порядка 77% объемов закупа товаров, работ и услуг приходится на трех крупных операторов – ТОО «Тенгизшевройл», «Карачаганак ПетролеумОперейтинг Б.В.» и «Норт Каспиан Оперейтинг Н.В.», 13 % на группу компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» и 10 % на остальных недропользователей», - заключил М. Мирзагалиев.

    Теги:
    Правительство Местное содержание Правительство РК Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 14:13
    Визит Президента в Германию, блэкаут Караганды, «нет» коронавирусу, победы на Азиаде — обзор недели
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!