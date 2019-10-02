Каким будет Петропавловск через 30 лет

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске на Общественном совете презентовали стратегию развития города до 2050 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представитель консалтинговой компании Евгений Фикс главной стратегической целью развития Петропавловска назвал повышение конкурентоспособности экономики города, его пространственное развитие, повышение качества жизни населения и развитие человеческого капитала.

Разработчики стратегии сформулировали четыре видения развития города: Петропавловск – крупнейший центр переработки продукции сельского хозяйства; Петропавловск – центр развитого машиностроения Северного Казахстана; Петропавловск – крупный транспортный узел и Петропавловск – город комфортного проживания.

«В рамках достижения стратегических целей в городе предполагается развитие экономики, человеческого капитала, «зеленых» технологий, «Smart city» и развитие и повышение качества инфраструктуры городской среды», - сказал Е.Фикс.

По каждому направлению разработчики стратегии определили «фронт» работы. По их мнению, развитие экономики города, например, может быть достигнуто, если Петропавловск выберет в качестве приоритетов развитие машиностроения, переработку сельхозпродукции, развитие легкой промышленности и строительных материалов.

В итоге, согласно разработанной стратегии, к 2050 году численность населения города достигнет 400 тысяч человек, среднемесячная зарплата составит 350 тысяч тенге, объемы производства промышленной продукции вырастут в 10 раз, обеспеченность жильем возрастет в 1,5 раза, в 50 раз увеличится доля использования возобновляемых источников энергии.

Стратегия вызвала у членов Общественного совета много вопросов. Они считают, что она несколько оторвана от реалий города и требует доработки. В частности, предприниматель Александр Казанцев поинтересовался, откуда будет подаваться тепло на построенное жилье. Подверг он сомнению развитие альтернативных источников энергии без поддержки государства.

«Концепция «Smart city» - это общий подход к организации любой сферы жизнедеятельности города. Думаю, к 2050 году уже будет неактуальна. Еще один момент – нет сравнения с соседними регионами и Казахстана, и России. Если к 2050 году они обеспечат лучшие условия, тогда вся эта стратегия будет не нужна. В части того же образования. Сейчас в бизнесе стратегию развития планируют максимум на пять лет. Учитывая, что в стране объявлена четвертая промышленная революция, вполне возможно, что в 2050 году то, чему мы сейчас удивляемся, будет обыденным», - считает Руслан Шарипов.

Депутату Павлу Афанасьеву предложенная стратегия «не показалась чем-то новым».

«Столько раз в нашем городе обсуждалась идея свободной экономической зоны. Вопрос: как местный исполнительный орган может повлиять на машиностроение или газификацию? О городском муниципальном транспорте говорили буквально недавно, там нужны экономические просчеты. В стратегии прописаны какие-то цели, но не прописан механизм достижения», - считает П. Афанасьев.

Общественный совет решил информацию принять, разработчикам учесть все пожелания и представить уже доработанную стратегию.

По словам акима Петропавловска Булата Жумабекова, разработка стратегии обошлась бюджету в 8 млн тенге.

Фото: factum.kz