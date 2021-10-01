Каким будет октябрь в СКО, рассказали синоптики

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в октябре средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах 4-5 градусов тепла, что выше нормы на один градус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В филиале РГП «Казгидромет» рассказали, что первая декада в регионе будет довольно прохладной. Ночью температура воздуха понизится до 0 – минус 5 градусов. Днем ожидается всего 1-6 тепла. Однако во второй половине декады потеплеет ночью до 1-6 градусов, днем - до 10-15 градусов, на юге области – до плюс 20.

Во второй декаде вновь ожидается понижение температуры воздуха ночью 1-6 до 0 – минус 5 градусов, днем - от 10-15 до 5-10 тепла, на юге - от 20 до 13 градусов. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 4-9 тепла, днем - до плюс 16-21 градуса, на востоке области – 13 тепла. В конце декады снова похолодает ночью до минус 1 – плюс 4 градусов, днем - до 9-14 тепла.

В третьей декаде предполагается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до минус 4-9 градусов, днём – до 0 – плюс 5 градусов.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части, больше нормы - на востоке области.

Осадки - дождь, мокрый снег - прогнозируются в первой половине первой, в начале второй и третьей декад, дождь - в середине месяца. Ветер со скоростью 15-20 метров в секунду ожидается в начале первой, во второй половине второй и в начале третьей декад. Туман вероятен в конце месяца.