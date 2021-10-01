РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Каким будет октябрь в СКО, рассказали синоптики

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в октябре средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах 4-5 градусов тепла, что выше нормы на один градус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В филиале РГП «Казгидромет» рассказали, что первая декада в регионе будет довольно прохладной. Ночью температура воздуха понизится до 0 – минус 5 градусов. Днем ожидается всего 1-6 тепла. Однако во второй половине декады потеплеет ночью до 1-6 градусов, днем - до 10-15 градусов, на юге области – до плюс 20.

    Во второй декаде вновь ожидается понижение температуры воздуха ночью 1-6 до 0 – минус 5 градусов, днем - от 10-15 до 5-10 тепла, на юге - от 20 до 13 градусов. Затем прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 4-9 тепла, днем - до плюс 16-21 градуса, на востоке области – 13 тепла. В конце декады снова похолодает ночью до минус 1 – плюс 4 градусов, днем - до 9-14 тепла.

    В третьей декаде предполагается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до минус 4-9 градусов, днём – до 0 – плюс 5 градусов.

    Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части, больше нормы - на востоке области.

    Осадки - дождь, мокрый снег - прогнозируются в первой половине первой, в начале второй и третьей декад, дождь - в середине месяца. Ветер со скоростью 15-20 метров в секунду ожидается в начале первой, во второй половине второй и в начале третьей декад. Туман вероятен в конце месяца.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!