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вчера 15:48
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вчера 13:49
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Каким будет октябрь в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в октябре ожидается температура воздуха ниже нормы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В областном филиале РГП «Казгидромет» рассказали, что средняя за месяц температура воздуха ожидается на уровне плюс 2-3 градуса. Это ниже нормы на 1 градус.
В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 3-7 градусов. Днем от 5-10 до 0-5 тепла. В конце декады по ночам станет теплее – 0-5 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от 7-12 до 0-5 со знаком плюс.
Во второй декаде тоже ожидаются колебания температуры воздуха от 0-5 до минус 2-7 ночью и от 7-12 до 0-5 – днем.
Третья декада порадует отдельными теплыми днями. Прогнозируется повышение температуры воздуха от 0-5 мороза до плюс 5-10 градусов. Ночью возможно колебание температуры от 5-10 мороза до плюс 3 градусов.
Количество осадков в октябре ожидается около и больше нормы. В течение месяца ожидается дождь с переходом в мокрый снег, туман, гололед. Местами усиление западного, северо-западного, северного ветра до 9-14, местами 15-20 метров в секунду. В середине третьей декады ветер изменит направление на юго-западное.
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