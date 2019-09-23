Каким будет октябрь в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в октябре ожидается температура воздуха ниже нормы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном филиале РГП «Казгидромет» рассказали, что средняя за месяц температура воздуха ожидается на уровне плюс 2-3 градуса. Это ниже нормы на 1 градус.

В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 3-7 градусов. Днем от 5-10 до 0-5 тепла. В конце декады по ночам станет теплее – 0-5 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от 7-12 до 0-5 со знаком плюс.

Во второй декаде тоже ожидаются колебания температуры воздуха от 0-5 до минус 2-7 ночью и от 7-12 до 0-5 – днем.

Третья декада порадует отдельными теплыми днями. Прогнозируется повышение температуры воздуха от 0-5 мороза до плюс 5-10 градусов. Ночью возможно колебание температуры от 5-10 мороза до плюс 3 градусов.

Количество осадков в октябре ожидается около и больше нормы. В течение месяца ожидается дождь с переходом в мокрый снег, туман, гололед. Местами усиление западного, северо-западного, северного ветра до 9-14, местами 15-20 метров в секунду. В середине третьей декады ветер изменит направление на юго-западное.



