Каким будет новое поколение космической системы KazSat

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах дальнейшего развития космической системы KazSat рассказал заместитель председателя правления АО «РЦКС» Василий Леонов, выступая на международном форуме Digital Bridge 2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы делаем большой акцент на дальнейшем развитии космической системы KazSat, продолжатся разработки по созданию перспективной космической связи, которая сейчас пока носит рабочее название KazSat 3R. Она будет предназначена, во-первых, для замещения действующего спутника KazSat 3. Начало предпроектных работ у нас намечено на 2024 год», - сказал Василий Леонов.

Облик этой системы, по его словам, будет ориентирован на применение современных решений, которые сейчас предлагают ведущие производители космических аппаратов.

«Мы понимаем, что до 2024 года произойдут перемены и трансформации, новшества появятся. Все эти аспекты будут учитываться при разработке облика этой космической системы. Сейчас основные ориентиры идут на трендовое развитие спутникового телевидения», - добавил Василий Леонов.

Ранее сообщалось, что международный технологический форум Digital Bridge в третий раз проходит в Нур-Султане 28-29 октября. Тема форума этого года - Digital Era Lifestyle. Деловая программа форума состоит из 20 панельных сессий, на которых выступят более 70 спикеров – представителей международного и казахстанского IT-сообщества.

Традиционно на площадке Digital Bridge технологические стартапы смогут посоревноваться за звание лучшего на битве Astana Hub Battle, а IT-компании – получить награды в рамках премии Astana Hub Awards. Также все желающие IT-стартапы смогут презентовать свои решения вице-министрам по цифровизации, представителям нацкомпаний, венчурных фондов и дочерних организаций и ведомств МЦРИАП.

В этом году в условиях пандемии мероприятие проходит в гибридном формате. Принять участие в форуме можно вживую или онлайн из любой точки мира.