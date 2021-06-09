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    18:10, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Каким будет неснижаемый остаток Нацфонда, рассказал Алихан Смаилов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно определения неснижаемого остатка Нацфонда не менее 70% от инвестиционного дохода за отчетный финансовый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вышеуказанные поправки в Концепцию направлены на обеспечение устойчивого уровня расходов независимо от волатильности цен на нефть и фазы экономического цикла, контроль над долгосрочной бюджетной устойчивостью, а также исключение необоснованного роста расходов, необеспеченного ростом ненефтяных доходов. Реализация этих мер позволит предотвратить сокращение активов Нацфонда и возобновить накопление средств в долгосрочной перспективе. Так, предложение в части определения неснижаемого остатка в размере 70% от инвестиционного дохода за предыдущий финансовый год в настоящее время может привести к существенному росту дефицита бюджета и является несовместимым с действующим бюджетным законодательством», - написал Алихан Смаилов в своем ответе.

    При этом, по его словам, при благоприятной конъюктуре экономики соответствующие предложения будут дополнительно рассмотрены на возможность применения.

    Стоит отметить, зампремьера говорил о следующих поправках:

    - установление с 1 января 2021 года целевого характера гарантированного трансферта для обеспечения социального и инфраструктурного развития;

    - усиление бюджетных правил в части установления начиная с 2023 года ограничений на государственные расходы для обеспечения выполнения сберегательной функции Нацфонда;

    - постепенное снижение ненефтяного дефицита бюджета с 9,1% к ВВП в 2021 году до 6% к ВВП в 2025 году;

    - обеспечение перехода до конца 2022 года к новому стратегическому распределению активов Нацфонда, которое предполагает переход от консервативного распределения (80% в облигациях и 20% в акциях) к сбалансированному распределению активов (60 % облигаций, 30 % акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5 % золота).


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