Каким будет музыкальный февраль в театре «Астана опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Яркие программы вокальной и инструментальной музыки, а также увлекательные детские концерты будут предложены вниманию жителей и гостей столицы в Камерном зале «Астана опера» в феврале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

2 февраля в 12:00 волшебное «Путешествие Пера Гюнта» на музыку Эдварда Грига по мотивам популярной пьесы Генрика Ибсена продолжит захватывающий цикл «Классика детям». Прозвучит музыка из сюиты «Пер Гюнт» и отдельные пьесы из «Детского альбома» Э. Грига. Юным театралам представят инсценировку на сюжет знаменитой сказки о Пере Гюнте – искателе приключений и фантазере, который долгие годы скитается в чужих краях в поисках богатства, славы и счастья. Выдающееся музыкальное сочинение и пьеса Г. Ибсена воспевают Норвегию и величественную северную красоту ее природы.

Симфонический оркестр, детская студия и миманс театра «Астана опера», дирижер – Руслан Баймурзин, режиссер – Наталья Кагадий, руководитель детской студии – Алтынганым Ахметова, заведующий мимансом – заслуженная артистка Казахстана Галия Байгазинова, музыковед – Сауле Маулетова.





в 19:00 пройдет концертиз цикла «Абай әлемі», посвященный 175-летию Абая Кунанбаева. Музыкально-поэтический вечер представит Камерный хор Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султана, художественный руководитель и дирижер – заслуженный деятель Казахстана Гульмира Куттыбадамова, хормейстер – Ержан Сансызбаев, концертмейстер – Гульден Базыкен.

На сцену Камерного зала также выйдут известные оперные певцы заслуженные деятели Казахстана: ведущий солист «Астана опера» Талгат Мусабаев и Азамат Желтыргузов, а также вокалисты Асылжан Каипов, Жубаныш Зетова, Еркебулан Абдикалыков, Маншук Курмангазина, Жандос Байбосынов и Нуржан Сагынай (домбра). Программа включает стихи, монологи, дуэты, романсы и хоровые произведения на стихи Абая, сочинения казахстанских композиторов Н. Тлендиева, Г. Жубанововой, С. Мухамеджанова, С. Байтерекова, А. Сеиловой, М. Сагатова, А. Абдинурова, Биржан-сала, Ш. Кудайбердиева, А. Жубанова и Л. Хамиди.

8 февраля в 17:00 слушателям будет предложен концерт «Чарующая Франция» из цикла «FORTE-TRIO приглашает». В составе Государственного трио РК «FORTE-TRIO» - известные инструменталисты, лауреаты международных конкурсов Динара Базарбаева-Сахаман (скрипка), Мурат Нарбеков (виолончель) и художественный руководитель коллектива – заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев (фортепиано). В программу вечера вошли Фортепианное трио ля минор М. Равеля и Фортепианное трио соль минор ор. 3 Э. Шоссона. Кроме того, коллектив представит вокальные произведения французских композиторов в сотворчестве с заслуженными деятелями Казахстана солисткой «Астана опера» Бибигуль Жанузак и Азаматом Желтыргузовым.

9 февраля в 12:00 ребят ждет симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк» на английском языке. Старшие дошкольники и школьники 1-5 классов совершат познавательное путешествие в мир музыки, познакомятся с инструментами симфонического оркестра. Яркие иллюстрации видеоряда помогут детскому восприятию музыкального материала. Роль каждого из персонажей сказки отведена отдельному инструменту или группе инструментов: струнные (Петя), флейта (птичка), гобой (утка), фагот (дедушка), кларнет (кошка), валторна (волк), литавры, большой барабан и духовые инструменты (охотники). Произведение прозвучит в исполнении Симфонического оркестра «Астана опера» под управлением Руслана Баймурзина, чтец – музыковед Лира Бекболатова.





в 19:00 состоится вечер камерной музыки, в котором примут участие артисты оркестра театра «Астана опера» лауреаты международных конкурсов Айжан Ермуханова, Талшын Кешильбаева, Марузат Сергазыкызы (скрипки), Леонид Мысовский (альт), Назым Уалиева (виолончель), Камиля Ахметова (фортепиано). Молодые музыканты представят популярные классические произведения композиторов ХХ века для скрипки соло, двух скрипок, фортепианного трио и струнного квартета. Будут исполнены Соната для фортепиано до минор (финал) А. Серкебаева, Соната для двух скрипок до мажор, op. 56 С. Прокофьева, «Четыре времени года в Буэнос-Айресе» А. Пьяццоллы и Струнный квартет №7 фа-диез минор, op. 108 Д. Шостаковича.

16 февраля в 17:00 в концерте «Оперные страсти» будут представлены самые яркие герои популярных опер и оперетт. Произведения композиторов-классиков В.А. Моцарта, Дж. Пуччини, Дж. Верди, А. Тома, Р. Вагнера, Р. Леонкавалло, Ф. Легара, И. Дунаевского и других прозвучат в исполнении талантливых молодых вокалистов и артистов оркестра. На сцену Камерного зала выйдут солисты театра Елена Ганжа, Назым Сагинтай, Асем Сембина (сопрано), Рамзат Балакишиев (тенор), Ержан Саипов (баритон), Шынгыс Расылхан (бас). Партия фортепиано – Раушан Бескембирова, Жаныл Рахимбекова.





в 19:00 пройдет концерт вокально-инструментальной музыки, посвященный 250-летию Людвига ван Бетховена. Выпускницы Венской консерватории Айгуль Шамшиденова (сопрано, Казахстан/Австрия) и Елизавета Сергеева (меццо-сопрано, Австрия), а также Батыржан Смаков (контртенор), заслуженная артистка Казахстана Макпал Бекмагамбетова, Мадина Капеу (скрипки), Аскар Муканов (виолончель), Раушан Бескембирова (фортепиано) исполнят произведения композиторов-классиков венской школы Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, немецких романтиков Р. Шумана, Ф. Мендельсона-Бартольди и др.

23 февраля в 12:00 самым юным любителям классики предложат концерт на казахском языке «Түрлі дауыстар әлемі». В рамках занимательной программы музыковед Толеген Назарбеков познакомит ребят со всеми видами оперных голосов, от сопрано до баса, чтобы тем самым с детстких лет воспитать в подрастающем поколении вкус к вокальному искусству. Солисты театра исполнят произведения композиторов-классиков, неаполитанские песни и др. В концерте также примет участие хор детской театральной студии «Астана Опера» под руководством Алтынганым Ахметовой. Партия фортепиано – Раушан Бескембирова.

26 февраля в 19:00 студенты одного из самых знаменитых музыкальных учебных заведений мира – Зальцбургского университета «Моцартеум» в Австрии - представят вечер фортепианной музыки «Пианисты правят бал». Фортепианные соло и дуэты исполнят молодые талантливые музыканты из разных стран Темирлан Бейсенбай (Казахстан), Азука Тагами, Шигетоши Ецава (Япония), Асами Паскаль Мураяма, фортепианный дуэт Sànchez & Fortuny: Бернат Санчес Фаррес и Джулия Фортуна Кастеллано (Испания), Даниэль Очоа Гаксиола (Мексика), а также их педагог профессор Андреас Гротхойзен. В насыщенной программе – сочинения композиторов Т. Такемицу, В.А. Моцарта, И. Альбениса, Э. Гранадоса, М. Понсе, Ф. Шопена, Ф. Листа, Ф. Шуберта, К. Черни, С. Рахманинова.

29 февраля в 17:00 в концерте «Музыкальные встречи в столице» выступят ученики Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского – одной из самых престижных в России. Все участники «Музыкальных встреч» – подающие большие надежды молодые исполнители, лауреаты международных конкурсов, которые часто выступают с сольными концертами в разных странах. Инициатор проекта – лауреат V Международного фестиваля классической музыки и конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion» Алия Асанова. Свое искусство в этот вечер представят инструменталисты Аблай Нурлыбек, Далила Азимова (скрипки), Рута Вайткуте (флейта), Федор Вишневский (кларнет), Алия Асанова, Беата Прохорова, Софья Меньшикова (фортепиано).