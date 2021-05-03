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    22:39, 02 Май 2021 | GMT +6

    Каким будет май в Северо-Казахстанской области

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области в мае ожидается температура воздуха около нормы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», средняя температура за месяц ожидается в пределах 12-14 градусов тепла.

    В середине первой декады воздух прогреется ночью до 5-10 градусов тепла, днем - до плюс 21-26 градусов. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до 2-7 тепла, местами минус трех градусов, днем до 15-20 тепла.

    Во второй декаде возможно похолодание ночью от плюс 7-12 до 0 - минус пяти градусов. Днем ожидается от 22-27 до 12-17 тепла. Затем потеплеет ночью до плюс 10-15 градусов, днем - до 23-28 тепла.

    В третьей декаде вероятно колебание температуры воздуха ночью от плюс 10-15 до 5-10 градусов, днём - от 23-28 до 17-22 тепла. В конце декады вновь похолодает. Ночью - до 0 - плюс 5 градусов, днем - до 13-18 тепла.

    Количество осадков за месяц - около нормы, местами больше нормы.

    Дождь, гроза ожидаются в середине и в конце первой, в начале второй, в начале и в конце третьей декады.

    Ветер 15-20 метров в секунду - часто в течение месяца.

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