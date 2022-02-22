+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Каким будет март в Казахстане, рассказали в РГП «Казгидромет»

22 Февраля 2022 11:46
Поделиться:
Каким будет март в Казахстане, рассказали в РГП «Казгидромет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор РГП «Казгидромет» Данара Алимбаева озвучила прогноз погоды в Казахстане на март, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Об уровне влагозапасов в снежных покровах рассказали в Минэкологии РК
Учения «Коктем-2022» пройдут в Казахстане в начале марта Регионы с высокими рисками подтопления назвали в МЧС Срочно начать ремонт гидротехнических сооружений поручил Премьер-Министр РК

«По предварительному прогнозу погоды март месяц ожидается теплым и осадочным. Температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 1-2% на большей части страны, около нормы в Западно-Казахстанской и на северо-западе Атырауской областей. В отдельные дни марта на севере и востоке страны в дневное время ожидается повышение температуры воздуха до 10 градусов тепла, на юге и западе до 20 градусов тепла», - сказала Данара Алимбаева на заседании Правительства.

По ее словам, количество осадков в марте предполагается около нормы на большей части республики.

«В Северо-Казахстанской области на большей части Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областей и на севере Актюбинской области больше нормы. Осадки на севере и востоке будут выпадать в смешанном виде на юге и западе страны преимущественно в виде дождя», - отметила спикер.

«Информация с сопредельных стран об ожидаемой водности рек. Учитывая, что в среднем 50% объема стока трансграничных рек Сырдария, Шу, Талас, Урал, Иртыш, Иле формируются на территории с сопредельных государств и вне зоны гидрометеорологического мониторинга «Казгидромет». Всем компетентным госорганам будут направляться гидрологические прогнозы, разработанные «Кыргызгидромет», «Узгидромет», «Росгидромет», - заключила глава «Казгидромет».

Ранее министр по ЧС Юрий Ильин перечислил регионы Казахстана с высокими рисками подтопления.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Казгидромет   #Паводок   #Регионы   #Погода   #Природа  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Об уровне влагозапасов в снежных покровах рассказали в Минэкологии РК
Учения «Коктем-2022» пройдут в Казахстане в начале марта
Регионы с высокими рисками подтопления назвали в МЧС
Срочно начать ремонт гидротехнических сооружений поручил Премьер-Министр РК
Популярное
1 18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
2 Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
3 Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
4 Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
5 Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
6 Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
Читайте также
Учения «Коктем-2022» пройдут в Казахстане в начале марта
Срочно начать ремонт гидротехнических сооружений поручил Премьер-Министр РК
18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив