Каким будет лето в Костанайской области

Лето в Костанайской области ожидается жарким и с резкими перепадами температуры. По данным синоптиков, средняя температура воздуха в июне и августе прогнозируется выше климатической нормы на 1–2 градуса, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили специалисты, июнь будет сопровождаться колебаниями температуры: жаркие дни сменятся прохладными, а в первой декаде в ночные и утренние часы не исключены заморозки. Днем температура воздуха будет варьироваться от +20 до +35 градусов.

Июль, по прогнозам, ожидается умеренно жарким — температурный фон будет находиться в пределах климатической нормы. Август, напротив, вновь обещает быть жарким.

Летний период также будет сопровождаться кратковременными дождями, ливнями, грозами, градом и порывистым ветром.

Понадобится ли зонтик этим летом? В целом по области количество осадков ожидается умеренным. Меньше обычного осадков прогнозируют в июне в южной части региона, а в июле — больше нормы на севере и востоке области. В августе количество осадков ожидается около климатической нормы.

