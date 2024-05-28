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    13:17, 28 Май 2024 | GMT +6

    Каким будет лето в Казахстане

    небо и солнце
    Фото: freepik.com

    По данным Казгидромета, самым жарким периодом в Казахстане станет июнь, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В июне синоптики прогнозируют среднемесячную температуру воздуха выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, то есть будет жарче, чем обычно, около нормы — в западной части страны

    В июле и августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, лишь в августе — на юге и юго-востоке страны выше нормы на 1 градус.

    — Если в начале лета, в июне, по предварительному прогнозу, на большей части Казахстана количество осадков ожидается меньше нормы, то в июле и в августе в большинстве областей страны количество осадков прогнозируется около и больше нормы, меньше нормы — на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе — в центре, на юге и юго-востоке РК, — добавили синоптики. 

    Ранее метеорологов сообщили, что в июне 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близким к многолетним значениям.

    Атмосферная засуха ожидается:

    • в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
    • в Мангистауской области в Мангистауском и Каракиянском районах;
    • в Западно-Казахстанской области в Казталовском районе;
    • в Карагандинской области в Шетском районе.
    Теги:
    Погода Казахстан Осадки Казгидромет Жара Засуха
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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