Каким будет лето в Казахстане

По данным Казгидромета, самым жарким периодом в Казахстане станет июнь, передает корреспондент агентства Kazinform.

В июне синоптики прогнозируют среднемесячную температуру воздуха выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, то есть будет жарче, чем обычно, около нормы — в западной части страны

В июле и августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, лишь в августе — на юге и юго-востоке страны выше нормы на 1 градус.

— Если в начале лета, в июне, по предварительному прогнозу, на большей части Казахстана количество осадков ожидается меньше нормы, то в июле и в августе в большинстве областей страны количество осадков прогнозируется около и больше нормы, меньше нормы — на юго-западе и в южной половине страны в июле, а в августе — в центре, на юге и юго-востоке РК, — добавили синоптики.

Ранее метеорологов сообщили, что в июне 2024 года на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близким к многолетним значениям.

Атмосферная засуха ожидается: