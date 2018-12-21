-
-
-
-
-
-
-
10:09 143
-
-
-
-
08:30 131
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01:32 237
-
-
-
-
вчера 22:58 264
-
вчера 22:40 177
-
-
-
-
-
вчера 21:50 166
-
-
вчера 21:26 193
-
вчера 21:25 268
-
-
-
-
вчера 21:10 187
-
вчера 21:06 365
Каким будет качество воздуха в городах РК 21 декабря
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в пятницу, 21 декабря, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 5 городов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Так, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Астане, Актобе, Караганде, Балхаше и Темиртау.
Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляет собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющим формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- В Астану возвращаются морозы
- Штормовое предупреждение объявлено в двух областях
- 660 млн тенге требуется для укомплектования лесных служб ВКО
- Морозы до 35 градусов придут в Казахстан
- Полигоны ТБО отсутствуют в пяти районах Акмолинской области
- Какие метеоусловия прогнозируют 19 декабря в городах страны
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана