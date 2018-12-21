Каким будет качество воздуха в городах РК 21 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в пятницу, 21 декабря, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 5 городов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Так, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Астане, Актобе, Караганде, Балхаше и Темиртау.

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляет собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющим формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).